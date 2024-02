Dirljiv trenutak Severine i njezine majke nikoga nije ostavio ravnodušnim: "Sretna sam što sam je rodila, što imam unuka..."

Severina je na društvenim mrežama objavila video sa svojom majkom Anom, koja joj je bila pratnja na dodjeli nagrada Zlatni studio.

Pjevačica Severina Vučković bila je glavna zvijezda na svečanoj dodjeli nagrada Zlatni studio.

Osim što je proglašena pjevačicom godine, pažnju je plijenila i zbog svoje pratnje, a radi se o njezinoj majki Ani.

Severina je na svojem profilu na Instagramu podijelila i jedan njihov zajednički video s dodjele, koji je raznježio njezine pratitelje.

"Posljednjih 10 godina sam malo išla s pozornice do sudnice, s pozornice skoro do ludnice... Ali evo, preživjelo se i ipak je najljepše ovdje među svojima, pogotovo među glazbenicima, među ljudima koji rade dobre stvari za Lijepu našu", govori Severina u videu, koji je naslovila "Mama ŠČ".

A evo što je imala za proučiti njezina majka:

"Sretna sam, sretna sam. Sretna sam što imam unuka, što baku voli, što voli baka njega i sretna sam što sam je rodila", rekla je i zagrlila ju.

"Mama, bit ćeš na televiziji", uzbuđeno joj je zatim kazala Severina, a dirljiv trenutak između mama i kćeri nikoga nije ostavio ravnodušnim.

"S koliko te ljubavi tvoja mama gleda i ponosa", "Jedna je mama", "Zlatna mama... obje ste zlatne", "Predivna mama, predivna kćer", "Divne ste! Jedna je majka!", "Duše predivne", neki su od brojnih komentara koje su dobile.

Severina je prilikom preuzimanja nagrade Zlatni studio, održala i emotivan govor.

"Dobra večer svima, nisam mislila doći večeras jer me zadnjih dana ljudi gledaju kao da sam umrla pa uskrsla. Onda mi je Tomica rekao pa bit će neki fini ljudi, to je tvoj svijet. Hvala vam na podršci, pozornica je moj svijet, a nije to sudnica. Pitala sam maloprije ove iz Jutarnjeg lista kako sam upala u zadnji krug, možda su ljudi glasali iz sućuti. Rekli su mi ne, ne, ne, glasanje je završilo prije nego što ti se to dogodilo. Hvala vam svima na podršci, molim vas veliki pljesak prije svega za Ninu Badrić, zna ona zašto, i ako jedna profesija donosi čistu radost onda je to glazbena večeras. Ja sam fan u zadnje vrijeme samo informativnih emisija, ono što se događa u našoj državi i ono što sam pročitala i čula, ne piše nam se dobro. Jedan pljesak za informativne novinare koji rade svoj posao. Zahvaljujem svojoj obitelji, pozdravljam svog sina koji me gleda na televiziji, moju nećakinju Miju, moje prijatelje koji su bili uz mene cijelo vrijeme i jednu osobu koja je bila uz mene cijelo vrijeme. Ona je prošla jako težak život, zeznula me u startu, učila me da poštenje i pravdu moram ganjati u životu i da je to najvažnije. Zapravo me zeznula od malih nogu jer me rodila, a to je moja mama. Baš ti fala... Ovu nagradu posvećujem mojoj mami i svim ženama koje se bore od 2019. do dan danas, koje mi pišu i šalju jako tužne priče. Posvetit ću svoj život tome da ih neću ostaviti. Uvijek mi napišu nisi sama, a ja njima poručujem da nisu same, ova je nagrada za njih. Ići ćemo u štrajk, računajte na nas", poručila je pjevačica i rasplakala svoju mamu u publici.

Prije toga je i Severinu na dodjeli rasplakala glumica Tihana Lazović.

"Severina, borimo se do kraja, nema druge, ovo tebi posvećujem", poručila je Lazović s pozornice, dok je preuzimala nagradu za najbolju filmsku glumicu, za ulogu Tine u filmu "Samo kad se smijem".

