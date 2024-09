Selena Gomez na dodjeli Emmyja spomenula žene s mačkama bez djece: ''I dopustite mi da kažem...''

Selena Gomez na dodjeli nagrade Emmy predstavila je kolege Stevea Martina i Martina Shorta frazom koju je nedavno koristila njezina prijateljica Taylor Swift.

Među serijama nominiranima za nagradu Emmy, čija se dodjela odvila u noći s nedjelje na ponedjeljak, bila je i HULU-ova "Samo ubojstva u zgradi" ("Only Murders in the Building"). Iako na dodjeli nije dobila nijedan kipić, zvjezdana ekipa serije, Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, poprilično se dobro zabavljala, što je pokazala i na pozornici.

Prilikom pojavljivanja na pozornici, dok su najavljivali nominirane za nagradu za najbolje sporedne glumce u komediji, Martin, Short i Gomez komentirali su jedni druge.

"I, Steve, samo da kažem kakva mi je čast raditi s nekim tko izgleda kao da je pao i ne može ustati", izjavio je Short (74), dok mu je Martin (79) odgovorio: "I dopustite mi da kažem kako mi je čast raditi s nekim tko izgleda kao bivša teniska prvakinja."

Međutim, pobjedu u tom troboju ostvarila je Gomez: "I dopustite mi da kažem kakva je čast raditi s dva tipa koji su toliko daleko od toga da budu žene s mačkama bez djece."

Selena Gomez makes a joke reference to Taylor Swift's "Childless Cat lady" IG post. pic.twitter.com/Vi9GMv4hlq — Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) September 16, 2024

Time se glumica, koja je nedavno otkrila kako zbog zdravstvenih razloga ne može imati djecu, referirala na nedavnu objavu svoje prijateljice Taylor Swift u kojoj je izjavila kako će na idućim predsjedničkim izborima glasovati za Kamalu Harris te se potpisala kao žena s mačkama bez djece. To dolazi u jeku napada članova Republikanske stranke na 34-godišnju pjevačicu.

Na dodjeli Emmyja najviše nagrada pripalo je seriji "Shogun".

