Ovo je Casa De Padel, ljepotica koja sport diže na novu razinu

Najveći padel centar u Hrvatskoj domaćin je najvećem rekreativnom turniru u regiji

Prekrasno sportsko zdanje Casa de Padel, jedan od najbrže rastućih sportova u Hrvatskoj - padel, podiže na novu razinu. Smješten na rubu grada, ovaj centar privlači velik broj građana kako bi zaigrali sport u kojem uživa i sve veći broj Hrvata.

Sad znamo i zašto. Casa de Padel svojim izgledom i veličinom predstavlja jedan od najljepših sportskih centara za sport koji u svijetu privlači velik broj poklonika. Smješten na čak 10 tisuća m2, ima 11 terena za padel, od kojih je jedan za single. Sedam ih se nalazi na otvorenom dijelu, dok su četiri natkrivena. Istovremeno padel može igrati 42 ljudi, na 10 terena predviđenih za igru u paru njih 40, te na single terenu dvije osobe. Tu su i dva terena za tenis, jedan teren za Cageball i teren za Streetball. Centar se nalazi u ulici Ljudevita Posavskog 3 u Sesvetama.

PR Foto: Filip Popović

Izrada terena trajala je malo više od godinu dana, a svaki se sastoji od četiri sloja izrade. Prvi je od betona ili asfalta. Iznad njega postavlja se sloj od specijalnog materijala koji pomaže u apsorpciji udaraca i smanjuje opterećenje na zglobovima igrača. Na vrhu amortizacionog sloja je specijalna sintetička trava ili površina koja je dizajnirana za padel. Ova površina je često napravljena od polipropilena i prekriva se slojem pijeska ili granula koje poboljšavaju prianjanje lopte i omogućavaju bolje igranje. Padel tereni ograđeni su specijalnim metalnim ogradama koje su obično visoke 3 metra sa strane i 4 metra na zadnjem dijelu. Mreža na vrhu se postavlja kako bi se lopta odbijala i održavala unutar terena. Uz same sportske sadržaje, tu su i prostrane garderobe, info centar te prostori za relaksaciju i druženje.



Tisuće ljudi diljem Hrvatske doslovno se zarazilo padelom, koji je do prije nekoliko godina bio je tek jedan od egzotičnih sportova za koji su čuli samo zagriženi fanovi. Danas ga igra gotovo 10 milijuna ljudi. Casa de Padel domaćin je najvećem regionalnom turniru Padel turnir Sesvete koji se igra od 26. do 29. rujna. Za ovo najveće regionalno izdanje mogu se prijaviti svi građani, osim 20 najbolje rangiranih profesionalnih padelista. Za turnir se možete prijaviti putem Instagram profila casadepadel.hr.



“Ovo je jedan od najvećih turnira iz ove kategorije. Oni nam trebaju i igraju važnu ulogu u razvoju te promociji padela u Hrvatskoj. Ovaj će turnir, pošto je regionalni, imati i važnu ulogu u promociji Hrvatske kao nove padel destinacije!” – izjavili su iz Hrvatskog padel saveza.

PR Foto: Filip Popović

Padel je sport koji kombinira elemente tenisa i skvoša te je popularan diljem svijeta, posebno u Španjolskoj i Latinskoj Americi. Njegova popularnost brzo raste zbog svoje pristupačnosti, zabave i jednostavnosti učenja. Termin “padel” potječe od španjolske riječi “pala”, što znači reket ili veslo. Naziv sporta sugerira upotrebu posebnog reketastog alata, sličnog onom u tenisu, ali malo manjih dimenzija i s rupama u ploči. Ti reketi, zajedno s gumicom presvučenom lopticom, čine osnovnu opremu potrebnu za igru padela. Većinom se igra u parovima. Teren za padel obično je pravokutnog oblika, okružen staklenim ili metalnim ogradama, s umjetnom travom ili podlogom od betona, dimenzija 10 x 20 metara, ograđen prozirnim zidovima i metalnom ogradom.



Enrique Corcuera, meksički industrijalac i igrač tenisa, smatra se tvorcem ovog sporta i to još 1960. godine. Inspiriran tenisom i squashom, Corcuera je osmislio novu igru koja bi kombinirala elemente oba sporta, ali s nekim specifičnim pravilima i oblikom terena. Razvio je ovaj sport kako bi mogao igrati sa svojom obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima na svom imanju. Upravo na takva sportska druženja u krugu obitelji ili prijatelja poziva prekrasna ljepotica Casa de Padel.