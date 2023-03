Kada sam vidjela da u jednoj seriji igraju Martin Short, Steve Martin i Selena Gomez, morala sam pogledati o čemu se tu radi jer mi nije bilo posve jasno kako su se i gdje njih troje našli.

Nakon prve epizode prve sezone postalo mi je jasnije zašto je baš taj trojac izabran za seriju. "Samo ubojice u zgradi" ("Only Murders in the Building") serija je koja čini ubojstvo ugodnim. Da, ugodnim, slatkim i iznimno šarmantnim.

Kreatori serije su Steve Martin i John Hoffman, a većinu epizoda režirala je Jamie Babbit, koja je najpoznatija po režiji odlične serije "Djevojke". Scenaristi i redateljica već su nam na samom početku otkrili oko čega će se vrtjeti priča.

U prvim kadrovima imamo ubojstvo, nismo sigurni je li Mabel (Selena Gomez) to učinila i katapultirani smo dva mjeseca unatrag kako bismo otkrili o čemu je zapravo riječ. Pilot-epizoda zaista vas uvuče u svijet triju glavnih likova od početka, a iako to kreativno nije neki odmak od norme, za ovakav je žanr dosta korektno. Svaki lik dobije i više od jedne epizode kako bi se otkrili njegovi ili njezini slojevi te se na taj način brže i lakše povezujemo s likovima. S obzirom na to da je čitava priča fokusirana na otkrivanje ubojice, dosta se nježno i emotivno bavi likovima i njihovim životima izvan glavne teme.

Iako su sva tri lika u potpunosti različita i zapravo nemaju ništa zajedničko osim što snimaju podcast o ubojstvu koje se dogodilo u njihovoj zgradi, svi redatelji u seriji na kraju ih povežu bez obzira na te različitosti. Likovi su zaista sjajno napisani, kao i sam scenarij, i nevjerojatno je koliko vam je ugodno dok gledate seriju.

Scenografija, kostimi, glazba i glumačka igra potpuno vas obuzmu i obgrle do te mjere da se osjećate kao da vas je netko ušuškao dok gledate dvije legende komedije i Selenu Gomez. "Samo ubojstva u zgradi" pametno je napravljena serija koja pronalazi humor u svojoj slojevitoj složenosti. Neizvjesna je, beskrajno zabavna i na trenutke imamo osjećaj kako gledamo stand-up Stevea Martina i Martina Shorta, koji nas vješto odmiču od glavnog zapleta i to nam apsolutno ne smeta.

Tri glavna lika u ovoj seriji igraju kao ansambl, stoga ih je teško razdvojiti i komentirati zasebno. Tri su potpuno različita lika koji ne mogu jedni bez drugih.

Imamo Selenu Gomez koja igra lik Mabel i ona je protuteža Martinu i Shortu, koji su dosta stariji od nje. Gomez je ovo najozbiljnija uloga dosad i moram priznati da me iznenadila svojom glumačkom ozbiljnošću i karizmom. Slatkog fizičkog izgleda i s manjkom životnog iskustva, potpuna je suprotnost drugim dvama likovima. Ono što je sjajno kod njezina lika jest to da daje mladenačku svježinu svojim glumačkim partnerima, ali i samoj priči. Steve Martin i Martin Short jednostavno ne mogu jedan bez drugoga i to se vidi u obje sezone serije. Oni i privatno imaju taj bratski odnos koji se automatski prelije na ekran te jedva čekate da se obojica nađu u istoj sceni jer niste sigurni hoće li se posvađati ili napokon usuglasiti.

Obojica igraju beskrajno zabavne likove, ali koje ipak upoznamo malo bolje i vidimo da zapravo humorom prikrivaju neke teže životne teme. Martina i Shorta poznajemo kao komičare, ali su u ovoj seriji još jednom pokazali koliko su ozbiljni kao glumci. Ipak se humorom ne može prekriti loša gluma, a u ovoj seriji imamo velike količine sarkazma, neizvjesnosti, komičnih scena, suludo dobrih dijaloga i odlične glume.

"Samo ubojice u zgradi" je komično-dramska serija koju ćete gledati s osmijehom na licu i jedna od onih serija koju ćete jedva čekati pogledati nakon duga i naporna dana.

Priča je izvrsna, glumačka postava više je nego dobra, čitav kreativni tim odradio je odličan posao, a serija će se većini gledatelja svidjeti. Ima svoju univerzalnost, jednostavan jezik i, ono najbitnije, drži vašu pozornost. Mene najviše veseli, nakon što sam odgledala obje sezone, to što će se u trećoj sezoni glumačkoj postavi pridružiti genijalna Meryl Streep. Mislimo da smo vam dali i više nego dovoljno razloga da pogledate ovu odličnu seriju.