Preminuo brat Michaela Jacksona, još prošli tjedan održao je koncert u Europi

Tito Jackson, član originalne postave sastava The Jacksons 5 i brat Michaela i Janet Jacksona, preminuo je u dobi od 70 godina.

Brat pokojnog Kralja popa Michaela Jacksona i Janet Jackson te član originalne postave benda Jackson 5 Tito Jackson preminuo je u dobi od 70 godina.

Prema izjavi dugogodišnjeg prijatelja obitelji i menadžera benda Stevea Manninga za ET Online, uzrok smrti još nije poznat, no najvjerojatnije je Tito Jackson doživio infarkt dok se vozio od New Mexica do Oklahome.

''Šokirani smo, ožalošćeni i slomljenog srca. Naš otac je bio nevjerojatan čovjek koji se brinuo za sve. Jako će nam nedostajati. Molim vas, ne zaboravite činiti ono što je naš otac uvijek naglašavao, a to je da volimo jedni druge. Volimo te tata'', napisali su u priopćenju.

Do trenutka svoje smrti, Tito je svirao u sastavu The Jacksons zajedno s braćom Jackiejem i Marlonom, s kojima je nedavno nastupao u Europi.

Početkom protekloga tjedna boravio je u Münchenu s braćom gdje su posjetili memorijal posvećen njihovom pokojnom bratu.

Tito je bio u prvoj postavi grupe The Jackson 5, u kojoj su također bili Michael, Jackie, Jermaine i Marlon. Kasnije im se pridružio i Randy Jackson.

Obiteljska pop grupa imala je hit pjesme "I Want You Back", "ABC" i "I'll Be There" tijekom 70-ih. Bend je 1997. uvršten u Rock and Roll Kuću slavnih, a također je počašćen i zvijezdom na Stazi slavnih u Hollywoodu. Istodobno, tijekom svoje solo karijere je objavio dva albuma, a zadnji singl je objavio 2021. godine.

Iza njega su ostala tri sina i devetero unučadi.

