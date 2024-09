Selena Gomez podijelila tužnu vijest koju je dugo skrivala: "Moj put će izgledati malo drugačije"

U intervjuu za Vanity Fair, Selena Gomez je otkrila kako zbog zdravstvenih razloga neće moći imati djecu prirodnim putem.

Selena Gomez ovih je dana zauzeta promoviranjem nove sezone serije "Only Murders in the Building" i filma "Emilia Perez", za kojeg joj kritičari predviđaju nominaciju za Oscara. Iako joj i na poslovnom i na privatnom planu ide odlično, jednu želju ipak neće lako ostvariti.

U intervjuu za Vanity Fair, 32-godišnja glumica i vlasnica kozmetičkog brenda Rare Beauty je otkrila kako zbog zdravstvenih razloga neće moći biti trudna.

"Nikada to nisam rekla, ali nažalost ne mogu nositi vlastitu djecu. Imam puno zdravstvenih problema koji bi ugrozili moj život i život bebe. To je bilo nešto zbog čega sam morala neko vrijeme tugovati", izjavila je Selena, kojoj je prije desetak godina dijagnostificiran lupus, zbog čega joj je morao biti transplatiran bubreg.

"To me je učinilo stvarno zahvalnom za druge izlaze za ljude koji umiru od želje da budu mame. Ja sam jedna od tih ljudi. Uzbuđena sam kako će to putovanje izgledati, ali izgledat će malo drugačije", dodala je Gomez, koja ne isključuje mogućnost surogatstva ili posvajanja:

"Na kraju dana, nije me briga. Bit će moje dijete."

Glumica je u vezi s producentom Bennyjem Blancom od 2023. godine, a mnogi fanovi misle kako se potajno zaručila.

