Ovom fotografijom Sandra Perković definitivno je skrenula pažnju s priča o svojoj svadbi, a tu je i opis kojim je objasnila nešto jako bitno!

Naša sportašica Sandra Perković objavila je fotografiju u svečanom izdanju, a figurom u crvenoj haljini s resicama ostavila je bez daha, svemu je dodala i zanimljiv opis.

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković u posljednje vrijeme često se voli srediti pa podijeliti svoje nove fotografije na društvenim mrežama, a kad nije u sportskoj odjeći Sandra svojom figurom u haljinama i ostalim odjevnim kombinacijama sve ostavi bez daha.

Tako je bilo i ovog puta nakon što je objavila fotografiju u crvenoj haljini s resicama. Naslonjena na drveni stol na kojem je bio šampanjac,

Sandra je nasmijana pozirala i istaknula svoje utrenirane noge u bež štiklama.

No, dok su mnogi komentirali njen sjajan izgled, drugi su se osvrnuli na poučni opis koji je uz fotografiju napisala.

''Došla sam u fazu života, kada ljude jednostavno, bez suvišnih emocija i dodatnog razmišljanja dijelim u dvije skupine: Oni koji donose mir u moj život. Oni koji unosne nemir'', rekla je Sandra.

''U pravu si'', ''Ja sam u toj fazi već odavno'', ''Tako i treba lutko moja'', bili su neki od komentara.

Podsjetimo, Sandra je proteklih mjeseci pratiteljima nekoliko puta dala nagovijestiti da se udaje za partnera Edisa Elkasevića, a iako još ništa nije potvrdila, početkom studenog objavila je fotografiju s djevojačke večeri na kojoj je zablistala u bijelom kombinezonu i s velom na glavi.

Svojim je objavama zbunila pratitelje koji su pomislili da se već udala, ali na Instagramu joj i dalje stoji prezime Perković, a ona se ni o čemu još nije oglasila.

Podsjetimo, Sandra i Edis zaručili su se prošle godine na jednom putovanju.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu.

