Sandra Perković zbunila pratitelje fotografijom u haljini nalik vjenčanici: "Rekla sam da, da, da!"

Sandra Perković uskoro se udaje za Edisa Elkasevića, a zadnjom fotografijom na Instagramu naapravila je pravu pomutnju.

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (33) uskoro će izreći sudbonosno "da" svojem dugogodišnjem dečku i treneru Edisu Elkaseviću, a čini se da se taj dan opasno približio.

Sandra je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u bijelom od glave do pete, a zbog haljine nalik vjenčanici te vela na glavi mnogi su pomislili da je već stala pred oltar pa je u komentarima dobila brojne čestitke.

No, kako doznajemo, Sandra je na poznatom imanju u Istri ipak samo slavila svoju djevojačku zabavu.

Podsjetimo, Sandra i Edis zaručili su se prošle godine na jednom putovanju.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu.

