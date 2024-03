Tko je šesta zaručnica medijskog mogula koju je upoznao preko bivše? Usko je povezana s moćnim ruskim oligarhom

Medijski mogul Rupert Murdoch u godinu dana zaprosio je dvije žene, evo tko je njegova nova 25 godina mlađa partnerica.

Manje od godinu dana nakon što je otkazao svoje posljednje vjenčanje, bivši predsjednik Foxa, 92-godišnji milijarder Rupert Murdoch zaprosio je novu partnericu s kojom je prije nekoliko mjeseci započeo ljubavnu vezu.

Riječ je o njegovoj djevojci Eleni Žukovoj, a ovo je drugi put da je Murdoch zaručen u godinu dana te se već govori kako će se vjenčanje održati na Murdochovu kalifornijskom imanju Moraga, gdje posjeduje i vinograd.

Pogledaji ovo Celebrity Medijski mogul prije nekoliko mjeseci raskinuo je zaruke, a sada već ima novu partnericu koju je upoznao preko bivše supruge!

Prošlog je ožujka objavio da će se oženiti s Ann Lesley Smith, no vjenčanje je otkazano samo nekoliko tjedana kasnije.

Ovog će se puta oženiti Elenom, koja je 67-godišnja umirovljena molekularna biologinja, piše The New York Times.

Murdoch i Žukova navodno su počeli izlaziti prošlog ljeta, tek što je raskinuo zaruke s bivšom. Žukova je poznata kao majka rusko-američke kolekcionarke umjetnina Daše Žukove, bivše supruge ruskog oligarha Romana Abramoviča.

Britanski mediji Žukovu opisuju kao ženu koja se nalazi u centru mreže moći koja obuhvaća svijet umjetnosti, ruske oligarhe i dijelom jedne od najutjecajnijih svjetskih dinastija koje se bave izgradnjom brodova.

Elena iza sebe ima brak s Aleksandarom Žukovim, ocem Daše Žukove, od kojeg se razvela kada je Daša imala tri godine. Prema Financial Timesu, Žukova je napustila Sovjetski Savez 1990. sa kćeri i zaposlila se na Baylor College of Medicine u Houstonu iste godine. Preseljenje je trebalo biti privremeno, no ostale su tamo te je Elena nastavila dalje obrazovanje i posvetila se studiji o dijabetesu.

Kada je otišla u mirovinu, radila je kao profesorica molekularne biologije te je objavila nekoliko znanstvenih članaka. Osim Daše, Elena ima i blizance iz jedne prethodne veze čija imena nisu poznata medijima.

Murdoch je prethodno bio u braku s bivšom stjuardesom Patricijom Booker, novinarkom Annom Murdoch i poduzetnicom Wendi Deng, koja ga je navodno i upoznala sa Žukovom.

Svoju četvrtu suprugu, bivšu manekenku Jerry Hall, oženio je 2016., a rastali su se u kolovozu 2022. Nije jasno zašto su Murdochove posljednje zaruke otkazane, a ranije je priznao da je bio jako nervozan zbog prosidbe.

Iz prijašnjih brakova Murdoch ima šestero djece: kćer Prudence MacLeod s prvom suprugom Patriciom Booker, kćer Elisabeth te sinove Lachlana i Jamesa s drugom suprugom Annom Mann te kćeri Grace i Chloe s trećom suprugom Wendi Deng.

Murdoch i njegova četvrta supruga, bivši supermodel Jerry Hall, nisu dobili djecu tijekom šestogodišnjeg braka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vrsaljkova Kaja oglasila se nakon dugo vremena pa sve rastopila fotkom, javnosti još nisu otkrili nešto što sve baš jako zanima

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput je svom Bloomu za Dan žena dala važan zadatak, ovim prizorima nitko neće moći odoljeti!