Apolon nogometa: Slavni nogometaš pohvalio se mokrim mišićavim torzom uz rub bazena

Robert Lewandowski ponovno je zapalio društvene mreže nakon što je objavio fotografiju s odmora na kojoj je u prvi plan stavio svoju besprijekornu fizičku formu.
Nogometna zvijezda Robert Lewandowski ponovno je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama
Poljski napadač podijelio je fotografiju s odmora na kojoj opušteno sjedi na rubu bazena s pogledom na more, a u prvi plan ponovno je došla njegova impresivna fizička forma.
Robert Lewandowski - 2 Foto: Instagram
U crnim kupaćim hlačama i sunčanim naočalama, Lewandowski je pokazao isklesane trbušne mišiće i atletsko tijelo, što nije promaknulo njegovim pratiteljima.
Robert Lewandowski Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia
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Lewandowski je poznat po iznimnoj predanosti treninzima i zdravom načinu života, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od fizički najspremnijih nogometaša svijeta. I tijekom odmora očito održava vrhunsku formu, što je još jednom dokazao fotografijom koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i pozitivne reakcije.
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Robert je u braku sa suprugom Annom koju je upoznao na sveučilištu, a kako izgleda pogledajte OVDJE.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Foto: Instagram
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