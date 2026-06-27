Apolon nogometa: Slavni nogometaš pohvalio se mokrim mišićavim torzom uz rub bazena

Robert Lewandowski ponovno je zapalio društvene mreže nakon što je objavio fotografiju s odmora na kojoj je u prvi plan stavio svoju besprijekornu fizičku formu.

Nogometna zvijezda Robert Lewandowski ponovno je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Poljski napadač podijelio je fotografiju s odmora na kojoj opušteno sjedi na rubu bazena s pogledom na more, a u prvi plan ponovno je došla njegova impresivna fizička forma.

Robert Lewandowski - 2 Foto: Instagram

U crnim kupaćim hlačama i sunčanim naočalama, Lewandowski je pokazao isklesane trbušne mišiće i atletsko tijelo, što nije promaknulo njegovim pratiteljima.

Robert Lewandowski Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

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Lewandowski je poznat po iznimnoj predanosti treninzima i zdravom načinu života, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od fizički najspremnijih nogometaša svijeta. I tijekom odmora očito održava vrhunsku formu, što je još jednom dokazao fotografijom koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i pozitivne reakcije.

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Robert je u braku sa suprugom Annom koju je upoznao na sveučilištu, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Foto: Instagram

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