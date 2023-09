Rihanna i njen partner otkrili su ime svog drugog djeteta, njihovi fanovi već su ga s nečim povezali!

Rihanna i ASAP Rocky otkrili su ime svog drugog djeteta, dječaka kojeg je pjevačica rodila u kolovozu ove godine.

Pjevačica Rihanna i njen partner reper ASAP Rocky otkrili su koje su ime dali svom drugom djetetu, dječaku koji se rodio u kolovozu ove godine.

Njima bliski izvori otkrili su kako je maleni rođen 1. kolovoza u Los Angelesu te da mu ime počinje sa slovom "R", no cijelo nisu htjeli otkriti.

Ali slavni roditelji sad su tu tajnu konačno razotkrili. Mališan je dobio ime Riot Rose Mayers. Par već ima sina po imenu RZA Athelston Mayers, koji je ime dobio po rap nadimku slavnih članova Wu-Tanga.

Nakon vijesti, mnogi reperovi fanovi odmah su nešto pretpostavili. Ranije ove godine, reper je objavio pjesmu ''Riot'' s Pharrellom Williamsom pa mnogi misle da je mališan dobio ime upravo po ovom hitu.

Vijest o drugoj trudnoći pjevačica je objavila u veljači ove godine, i to tijekom svojeg spektakularnog nastupa na poluvremenu Super Bowla. Rihanna i Rocky započeli su vezu 2020. godine, nakon dugogodišnjeg prijateljstva i glazbene suradnje, a šuškalo se i da su stali pred oltar, no oni to još nisu potvrdili.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Lana jurčević javila se iz bolnice, evo kako se nosi s težim životnim periodom: ''Kad ti život da limune, napravi limunadu!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Uzvanik na veseloj svadbi svojim je pothvatom i Maju Šuput ostavio bez teksta: ''Zašto bi se samo žene skidale?''