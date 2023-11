Proslavljeni glumac burno je reagirao na pitanje iz publike, njegova neočekivana reakcija odmah je postala hit na internetu!

Glumac Adam Driver odgovarao je na pitanja publike na filmskom festivalu u Poljskoj, ali jedno pitanje nije mu se svidjelo te je njegova neočekivana reakcija obišla svijet.

Američki glumac Adam Driver trenutno boravi u Poljskoj zbog filmskog festivala na kojem se prikazuje i njegov novi film ''Ferrari''.

Na jednom panelu, Driver je odgovarao na pitanja iz publike, ali jedan mladić ubo je pitanje koje se glumcu baš i nije svidjelo. Njegova reakcija potom je brzo postala viralna.

''Što vi mislite o scenama sudara? Izgledaju poprilično sirovo, drastično i, moram reći, po meni poprilično jeftino'', pitao je sudionik razgovora.

Driver, koji je tijekom pitanja pio vodu iz bočice, s potpuno ravnodušnim izrazom lica potom je odgovorio: "Je*i se, nemam pojma? Sljedeće pitanje."

Publika se potom naglas nasmijala, a videozapis ovog trenutka brzo je postao hit na društvenim mrežama, obzirom da ovakvu reakciju Adama nitko ne bi očekivao.

Svoj osobni život Driver čuva daleko od javnosti, a zna se da je oženjen s Joanne Tucker te zajedno imaju sinčića čije ime još nisu otkrili javnosti.

Par se zaručio 2012. godine, a godinu kasnije stali su pred oltar na privatnoj ceremoniji s koje u javnost nije procurila niti jedna fotka sve do danas. Navodno su na njihovu vjenčanju bili Lena Dunham i njezin tadašnji dečko Jack Antonoff, no to glumica nikada nije potvrdila, ali ni opovrgnula.

U svom radu najveći si je kritičar upravo sam glumac. Ispričao je kako je jednom pogledao prvu epizodu serije "Girls" te je vidio svaki detalj i grešku koju je napravio. Zaključio je kako je zaista loš glumac, no upravo ga je to potaknulo da se poboljša. Neke od svojih filmova nikada nije pogledao niti planira, a jedan od njih je i "Marriage Story" za koji je dobio nominaciju za Oscara.

Njegova supruga također je glumica, a sa suprugom se pojavila i u jednoj epizodi serije "Girls".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rihanna je obožavatelje iznenadila novim imidžem, mnogi se slažu da je ovime nesvjesno pokrenula novi trend!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naša kontroverzna manekenka jedva je prepoznatljiva na novim fotkama, a iskustvo koje je podijelila uz njih sve je potreslo: ''Htjela sam umrijeti…''