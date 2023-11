Zvijezdi Beverly Hillsa nemilosrdna bolest naglo se proširila, njezine riječi sve su uzdrmale: ''Ne želim umrijeti..''

Shannen Doherty u novom intervjuu za People otkrila je da joj se rak proširio i na kosti, ali ona je utjehu pronašla u nečem drugom.

Glumica iz ''Beverly Hillsa 90210'' Shannen Doherty dala je emotivan intervju za magazin People te otkrila da joj se nemilosrdni rak proširio i na druge dijelove tijela.

''Ne želim umrijeti'', rekla je u intervjuu.

Otkrila je kako joj se četvrti stadij raka nakon dojki i mozga sada proširio i na kosti, a dok nastavlja primati liječenje, 52-godišnjakinja je odlučnija nego ikad nastaviti ići naprijed.

''Nisam završila sa životom. Nisam završila s ljubavlju. Nisam završila sa stvaranjem. Nisam gotova s nadom da ću promijeniti stvari nabolje'', rekla je emotivno.

Dohertyna osmogodišnja borba s rakom dovela ju je do razmišljanja o velikoj slici svog života, temi koju će istražiti u svom podcastu ''Let's Be Clear with Shannen Doherty'', koji će se premijerno prikazati 6. prosinca na iHeartRadio.

Kako kaže, podcast je pokrenula kako bi je pričanje o toj bolesti osnažilo, a planira razgovarati o svemu, od vrhunaca karijere i prošlih veza do brojnih faza njezine bolesti i zdravstvenih režima.

Nakon početne dijagnoze raka dojke 2015. Doherty je prošla kemoterapiju i zračenje.

U travnju 2017. na Instagramu je otkrila da je bolest prestala napredovati, ali do 2019. godine rak se vratio. Već sljedeće godine napredovao je do četvrtog stadija.

''Kada se zapitate: Zašto ja? Zašto sam ja dobila rak?' i zatim 'Zašto mi se rak vratio? Zašto sam ja u fazi 4?', to vas navodi da tražite veću svrhu u životu'', objasnila je.

"Naš život ne završava onog trenutka kad dobijemo tu dijagnozu. I dalje moramo živjeti", rekla je za Good Morning America u veljači 2020. i ohrabrila sve koji vode istu ili sličnu borbu kao i ona.

Shannen je jednom prilikom otkrila i da piše oproštajna pisma za svoje bližnje, kao i da je odabrala pjesmu uz koju želi da je isprate na posljednji počinak kad se to dogodi.

