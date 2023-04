Isplivali novi detalji odnosa između Harryja i Williama, susrest će se prvi put nakon teških optužbi, ali...

Prema pisanju britanskih medija princ William i princ Harry neće razgovarati na krunidbi svog oca, kralja Charlesa.

Dolazak princa Harryja na krunidbu kralja Charlesa posljednjih je nekoliko tjedana glavna vijest u Velikoj Britaniji, a tamošnji mediji sada otkrivaju nove detalje.

Prema pisanju Daily Maila 38-godišnji Harry iskreno je razgovarao sa svojim ocem u pokušaju da ublaži napetosti koje postoje među njima, ali se nije pozabavio odnosom sa svojim starijim bratom Williamom. On navodno nema u planu susresti se niti družiti s Harryjem kada on dođe u London, prenosi The Sun.

William i Harry vidjet će se tijekom krunidbe u Westminsterskoj opatiji 6. svibnja, a pretpostavlja se da će to biti prvi put da će se dvojac susresti otkako je Harry u siječnju objavio svoje memoare, "Spare" u kojima je svog brata opisao kao neprijatelja. Harry je u knjizi i javno pozvao svoju obitelj te pozvao svoje bližnje da se ispričaju njemu i Meghan zbog omalovažavanja.

Ipak, priča se da je kralj Charles vrlo zadovoljan što će Harry doći na krunidbu, međutim, no William se navodno i dalje osjeća izdano i ljutito, osobito zbog otkrića u memoarima. Izvori su nedavno otkrili da je jaz između braće, koji su nekoć bili najbliži, sada toliko velik da ne vide kako će se njihov odnos ikada popraviti.

Malo je vjerojatno da će njih dvoje zajedno sjesti i razgovarati, iako su njima bliski izvori potvrdili da je Harry to zahtijevao. No William nije razgovarao s bratom ni kada je došao s Meghan i djecom na proslavu platinastog jubileja kraljice Elizabete prošle godine. Braća su jedva progovorila na njezinom sprovodu kasnije tijekom godine, a nakratko su se susreli kad je William pozvao njega i Meghan da se pridruže njemu i Kate ispred dvorca Windsor gdje su im građani izražavali sućut.

