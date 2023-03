Procurila snimka neugodnog trenutka između princa Harryja i fotografa, evo kako je reagirao u situaciji kojoj se nije nadao

Društvenim se mrežama proširila snimka u kojoj se vidi kako se princ Harry zaletio u fotografa ispred Visokog suda u Londonu, kamo je stigao na ročište zbog tužbe koju je podigao protiv Associated Newspapersa.

Princ Harry stigao je u London kako bi nazočio ročištu protiv izdavača novina Daily Mail protiv kojeg je podigao tužbu, a ispred suda dočekali su ga brojni novinari i fotoreporteri, a s jednim od njih imao je i pomalo neugodan susret.

Društvenim se mrežama proširila snimka na kojoj se Harry slučajno u prolazu sudario s jednim fotografom koji mu se našao na putu, a fotografije tog trenutka pokazuju i koliko ga je to iznenadilo i zbunilo.

"Zašto se desničarski mediji čine tako pokvarenim, ne samo u Americi, već i u drugim zemljama? Princ Harry upravo je viđen kako ulazi u londonski Visoki sud kako bi svjedočio o desničarskom tabloidu Daily Mailu i njihovom navodnom prisluškivanju telefona i teškim povredama privatnosti. Britanski mediji vjerojatno neće previše popratiti slučaj jer je Daily Mail zahtijevao ograničenja izvještavanja. No, dolazak princa Harryja jamči da će stvar privući globalnu pozornost. Desni mediji puni su laži, prijevara i korupcije. Nastavimo ih držati odgovornima", napisao je pisac i poduzetnik Brian Krassenstein koji je na Twitteru objavio spomenutu snimku.

