Kraljevska obitelj kuje posebne planove zbog princa Harryja i Meghan Markle dok iščekuju važnu im informaciju

Kraljevska obitelj radi planove za dolazak princa Harryja i Meghan Markle na krunidbu kralja Charlesa jer žele biti spremni na sve moguće scenarije.

Pripreme za krunidbu kralja Charlesa u punom su jeku i ništa se ne prepušta slučaju, pa britanski mediji prenose da je kraljevska obitelj izradila čak dva plana, i to dok se iščekuje vijest hoće li princ Harry i Meghan Markle odlučiti prisustvovati tom velikom događaju.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa tek trebaju objaviti hoće li doći na krunidbu, međutim, glasnogovornik para potvrdio je da su primili poziv. Dodao je da će odluku donijeti u skoro vrijeme, a nagađa se da su Harry i Meghan u pregovorima s obitelji oko uvjeta njihova dolaska.

"Sastavljaju se dvije verzije planova za taj dan, jedna uključuje Harryja i Meghan, a druga ne", otkrio je dobro upućeni izvor za Daily Mail i dodao da raspored ostaje okviran jer čekaju njihovu potvrdu o dolasku.

Ovih je dana sve prokomentirala i slavna voditeljica i bliska prijateljica Meghan i Harryja, Oprah Winfrey te iznijela svoje mišljenje u jednoj emisiji na CBS-u o tome što bi par trebao učiniti u vezi s događajem.

"Mislim da bi trebali učiniti ono što smatraju da je najbolje za njih i za njihovu obitelj. To je ono što ja mislim. To je ono što je najvažnije, iako me nisu pitali za mišljenje", izjavila je Oprah.

Ona je inače i njihova susjeda u Montecito u Kaliforniji gdje žive od 2020. godine nakon što su odstupili sa svojih položaja viših članova kraljevske obitelji.

