Princ William u stravičnoj nesreći izgubio blisku osobu, oprostio se dirljivim riječima: "Svi smo ga voljeli i divili mu se"

Princ William se putem društvenih mreža oprostio od prijatelja Marka Jenkinsa koji je život izgubio u avionskoj nesreći kao i njegov sin Peter.

Blizak prijatelj princa Williama i Kate Middleton poginuo je u zrakoplovnoj nesreći tijekom jedne zračne patrole, a tužnu je vijest potvrdio sam vojvoda od Cambridgea.

Pilot Mark Jenkins i njegov sin Peter letjeli su iznad Nacionalnog parka Tsavo u Keniji kada se njihov zrakoplov srušio. Princ od Walesa odao mu je počast, opisujući ga kao nekoga tko je posvetio svoj život zaštiti divljih životinja u istočnoj Africi. Mark je radio za dobrotvornu organizaciju koja se bavi spašavanjem slonova siročadi i zaštitom slonova od krivolovaca.

"Jučer sam izgubio prijatelja koji je svoj život posvetio zaštiti divljih životinja u nekim od najpoznatijih nacionalnih parkova istočne Afrike. Mark Jenkins i njegov sin Peter tragično su poginuli dok su letjeli iznad Nacionalnog parka Tsavo dok su bili u zračnoj patroli. Večeras razmišljam o Markovoj ženi, obitelji i kolegama koji su nažalost izgubili čovjeka kojeg smo svi voljeli i kojem smo se svi divili. W.", napisao je William na svom profilu na Twitteru.

Yesterday, I lost a friend, who dedicated his life to protecting wildlife in some of East Africa’s most renowned national parks. Mark Jenkins, and his son Peter, were tragically killed when flying over Tsavo National Park while conducting an aerial patrol.