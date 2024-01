Njihovo prijateljstvo traje dulje od 30 godina, a mnoge i dalje čudi činjenica da su dijelili i bankovni račun!

Fanovi zadirkuju Matta Damona jer je dva puta spomenuo svog dugogodišnjeg prijatelja Bena Afflecka dok je govorio o svoja četiri omiljena filma, a mnogima je njihova toliko velika povezanost fascinantna jer traje od mladih dana.

Fanovi zadirkuju Matta Damona jer je dva puta spomenuo svog dugogodišnjeg prijatelja Bena Afflecka dok je govorio o svoja četiri omiljena filma, a mnogima je njihova toliko velika povezanost fascinantna jer traje od mladih dana.

Njihovo prijateljstvo započelo je još u srednjoj školi, a svaki put javnost zapanji činjenica da su glumci u jednom trenutku čak dijelili bankovni račun za financiranje odlaska na audicije dok su pokušavali uspjeti u Hollywoodu.

Ben i Matt često su bili na naslovnicama zbog bliskog odnosa. Stalno hvale jedan drugoga, a Damon je nedavno spominjao Afflecka dok je govorio o najdražim filmovima.

Tijekom intervjua za Letterboxd, Matta su pitali koja su mu četiri omiljena filma. "O moj bože, to je stvarno, stvarno teško, pa ću reći Kumovi, jedan i dva", naveo je.

"Ben i ja smo oduvijek voljeli Midnight Run pa želim izdvojiti i komediju. Bio sam na otvaranju Pulp Fictiona u Mannovom kineskom kazalištu 1994.", dodao je.

"U petak navečer, Ben i ja smo bili tamo zajedno, bilo je kao na rock koncertu. To je definitivno bio vrhunac mog filmskog života", istaknuo je.

Nakon ovog intervjua, korisnici interneta nisu dugo čekali da krenu komentirati njihovo prijateljstvo.

"Zvuče kao bračni par", "Oni su Chandler i Joey iz stvarnog života", "Njihovo prijateljstvo je sve", samo su neki od komentara na X-u.

A evo i kako je sve krenulo.

Pogledaji ovo inMagazin Koja je tajna 40 godina dugog prijateljstva i nerazdvojnog tandema Matta Damona i Bena Afflecka?

Damona i Afflecka upoznale su njihove majke još u Massachusettsu, dok su radile zajedno. U tom trenutku Matt je imao deset, a Ben osam godina te su se počeli često družiti jer su i živjeli jedan nedaleko od drugoga. Išli su čak zajedno i u srednju školu, a prije nekoliko godina Damon je objasnio što je zauvijek obilježilo njihovo prijateljstvo.

"Upao sam u tučnjavu nakon što me napao frajer puno veći od mene u to vrijeme i Ben se samo pojavio niotkud i obranio me. Sjećam se da sam pomislio kako je to vrlo važan trenutak te da je Ben sjajan prijatelj", komentirao je glumac.

Nakon što je svatko otišao na svoj fakultet ostali su bliski, a Ben i Matt telefonski su razgovarali gotovo svakodnevno te su svaku priliku koristili za druženje. U jednom su trenutku zajednički odlučili odustati od fakulteta kako bi otišli u Hollywood, a često su i živjeli zajedno.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neočekivani obrat u slučaju Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović, priča je dobila novi nastavak!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vlatka Pokos otišla iz Hrvatske pa ipak objavila novost koju nitko nije očekivao: "Ma bravo!"