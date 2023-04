Koja je tajna 40 godina dugog prijateljstva i nerazdvojnog tandema Matta Damona i Bena Afflecka?

Postoji li u Hollywoodu pravo prijateljstvo? Odgovor na ovo pitanje ekipa In magazina potražila je u jednom od najdugovječnijih odnosa na filmskom terenu. Ben Affleck i Matt Damon nerazdvojni su tandem već punih 40 godina, a ovih dana u kina je stigao još jedan njihov zajednički projekt. Što obojica imaju za reći o četiri desetljeća prijateljstva i što su sve zajedno prošli, otkrila je Aleksandra Keresman za In magazin.

Njihova je priča započela još 1980-te kada su ih upoznale majke. Tada su imali tek 8 i 10 godina a spajala ih je ljubav prema glumi, zbog koje su bili na meti zadirkivanja vršnjaka. U trenutku kada je Ben obranio Matta od sigurnih batina, znali su da će biti dobri prijatelji, no nitko nije ni slutio da će izrasti u jedne od najvećih hollywoodskih zvijezda, a njihovo prijateljstvo izdržati 40 godina.



''Ne znam baš koliko se promijenio ali definitivno se razvio i produbio, još uvijek se borimo s kreativnim problemima, uvijek su to ista s*…ali sad imamo zajedničku tvrtku pa je puno više toga na kocki ali i dalje volimo raditi filmove i to nam je cilj tvrtke'', rekao je Matt Damon u jednom intervjuu.

Dijelili su sve, od stana, preko bankovnog računa, iz kojeg je bilo dopušteno trošenje novca za putovanja na audicije ili poneku igru, do prvog Oscara za zajednički projekt ''Dobri Will Hunting'', koji je lansirao njihove karijere. Dijelili su ekran u mnogobrojnim filmskim naslovima, a danas ih veže i zajednička produkcijska kuća.



''Kad smo pisali ''Dobri Will Hunting'' to je trajalo strašno dugo jer nismo znali što radimo i zaključili smo ok to više nećemo raditi jer nemamo vremena ali zato smo ''Posljednji duel'' napisali super brzo jer smo u dva desetljeća isključivo radili filmove zajedno pa smo dokučili formulu i uživali u tom procesu sa zaključkom da bismo trebali ovo raditi češće.



I dok mnoge možda opčinjava Benova romansa sa JLo, ova bromansa najdugovječnija je veza u njegovoj karijeri. A onu - u dobru i zlu , Matt je ispoštovao ostajući uz prijatelja i u najgorim danima borbe s alkoholizmom. Danas ih ponovno gledamo zajedno na velikom platnu u filmu ''Air''.



''Kad odrastete zajedno toliko se dobro poznajete da tu nema diplomacije, baš suprotno što opet pomaže kod rješavanja problema, brzo dođete do rješenja i kažete ok ovo je bilo užasno, a da nikome nisu povrijeđeni osjećaji. Tu je veliko poštovanje. Kad ste u produkciji i novac odlazi samo tako želite brza rješenja'', priča Matt Damon.



''Bilo je to zaista jako lijepo i velikodušno od Matta da prihvati ulogu i na taj način pokaže drugim glumcima, hej možete mu vjerovati kao redatelju, ja mu vjerujem, tako je otvorio vrata ovim suradnjama.

Gledajući unazad vidim da je to bilo iznimno velikodušno ali tipično za njega, on je odličan prijatelj'', kaže Ben Affleck.



I čini se kako sve što ovi momci dotaknu pretvaraju u zlato. No nije sve u talentu, nešto je i u Benovom kvocijentu inteligencije od 154, što ga svrstava u 1% svjetske populacije.



''Osjećam se nevjerojatno sretnim i blagoslovljenim, proveo sam vrijeme na mjestima gdje bi ovakav život bio potpuno nezamisliv a sada sam tu i radim nešto što toliko volim, ne mogu biti sretniji'', kaže Ben Affleck.

A imati istinskog prijatelja za cijeli život doista je neprocjenjivo bogatstvo.

