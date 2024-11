Marija Šerifović pokazala je kako provodi vrijeme sa svojim sinom, preslatki prizori raznježili su njene fanove!

Marija Šerifović u udobnosti svoga doma uživala je s nasljednikom. Zajedno su gledali crtane filmove.

Srpska glazbenica Marija Šerifović na društvenim mrežama pokazala je kako provodi vrijeme sa svojim sinom. Naime, ona i sin Mario, kojeg je rodila surogat-majka, jutro su proveli gledajući crtane filmove.

Marija je svom sinu pjevala pjesmice dok ga je ljuljala u krilu, a obiteljski trenuci raznježili su brojne obožavatelje.

''Ajmo u novi tjedan. Možemo mi svi to'', napisala je Marija uz snimku.

Šerifović često na svom kanalu na YouTubeu dijeli trenutke i anegdote o svom sinčiću, a jednom prilikom otkrila je da je trebao imati drugačije ime.

''Htjela sam da se zove na slovo 'M' i prva ideja bila je da bude Max. Ali moje prijateljice razočarale su me kada su rekle da je to ime za psa. Jutro nakon što se rodio trebalo je popuniti papire i došla je žena pitati koje mu je ime, a ja ga još nisam imala. I onda su obitelj i prijatelji počeli razmišljati što bi bilo prikladno na 'M', netko je izgovorio 'Mario' i to je bilo to. Naravno, bez 'j' zato što sam ja zbog izgovora u Americi Maridža, pa bi on bio Maridžo'', ispričala je Marija.

Podsjetimo, dječak se rodio početkom prosinca 2023. godine, a pjevačica je sve čuvala u strogoj tajnosti. Više o tome pročitajte OVDJE.

Marija je nedavno nastupila i u Rijeci, a tko ju je ondje oduševio, pročitajte OVDJE.

