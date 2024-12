Preminuo je slavni glumac iz kultne serije, tužnu vijest objavila je njegova supruga

Supruga Waynea Northropa otkrila je kako mu je prije šest godina dijagnosticirana rana faza Alzheimerove bolesti. Navela je i da je glumac posljednje trenutke proveo okružen obitelji te da je preminuo 29. studenog.

Wayne Northrop, zvijezda popularne serije "Naši najbolji dani", preminuo je u 77. godini.

Supruga Lynn Herring Northrop otkrila je kako mu je prije šest godina dijagnosticirana rana faza Alzheimerove bolesti. Navela je i da je glumac posljednje trenutke proveo okružen obitelji te da je preminuo 29. studenog.

"Želimo zahvaliti najbrižnijem i najdivnijem mjestu, Motion Picture and Television Home, na izvrsnoj skrbi o njemu. Wayne je dirnuo mnoge svojom duhovitošću i šarmom. Bio je suprug 43 godine, najbolji otac svojim sinovima Hanku i Gradyju te rančer koji je volio svoje krave i bio prijatelj mnogima", dodala je supruga slavnog glumca.

Northrop je bio poznat po ulozi Romana Bradyja u seriji "Naši najbolji dani", koju je igrao od 1981. do 1984. i ponovno od 1991. do 1994. godine. U seriji se kasnije pojavio kao dr. Alex North, s više od 1000 pojavljivanja. Također je glumio u seriji "Port Charles" te imao uloge u Dinastiji, dok je na početku karijere gostovao u serijama poput "The Waltons", "Baretta" i "Eight is Enough".

Rođen je 12. travnja 1947. u Sumneru u Washingtonu, a 1981. se oženio s Lynn Herring. Par je imao dva sina i posljednjih 35 godina vodio ranč u Kaliforniji, posvećen očuvanju prirode i povijesti. Pretvorili su najstariju kuću u svom gradu u muzej, čime su pridonijeli očuvanju lokalne baštine.

