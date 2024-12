Ella Dvornik otkrila kakvog muškarca traži nakon razvoda: ''Iako se ne ponašam tako...''

Ella Dvornik na društvenim mrežama otkrila je kakvog muškarca traži nakon razvoda od Charlesa Pearcea.

Ella Dvornik na Instagramu je opet progovorila o muškarcima i muško-ženskim odnosima pa u jednoj priči otkrila kakvog muškarca traži nakon razvoda.

''Ja dok manifestiram dobrog muškarca bez psihičkih problema, iako se ponašam kao loš muškarac s psihičkim problemima'', napisala je pa sve nasmijala.

Zatim je objavila svoju provokativnu fotografiju pa poručila:

''Stavim thirst trap na story čisto da ga podsjetim da me i drugi žele, ali se naljutim kad mi drugi kažu da me žele jer ja želim samo prve''.

Podsjetimo, Ella je još uvijek u procesu rastave od svog partnera Charlesa Pearcea.

''Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo'', rekla je prije nekoliko mjeseci za Večernji.

U srpnju 2023. doznalo se da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a više o njihovoj brakorazvodnoj parnici pročitajte OVDJE.

Par je zajedno proveo ukupno deset godina. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a zajedno su dobili dvije kćeri, Balie i Lumi.

