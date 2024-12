Znate li ju vi? Martina Tomčić kaže da ne zna pjesmu koju je Matija otpjevao u polufinalu Supertalenta

Fabijanov zlatni gumb – slavuj iz Cernika Matija Petrić koji je postao viralna senzacija nakon što je na audiciji izveo duet sa samim sobom – vratio se na scenu sa željom da opravda povjerenje žirija u polufinalnoj emisiji showa Supertalent.

Matija Petrić pripremio je još jedan nevjerojatan duet u kojem je pokazao impresivan raspon svog glasa, kako u muškim, tako i u ženskim lagama.

''Strah me bilo da neću biti flop. Na audiciji sam se jako uplašio i imao sam veliku tremu, bilo me je strah komentara žirija. Svjetla pozornice mi se jako sviđaju, to je skroz druga neka dimenzija. Zlatni gumb me jako iznenadio, top osjećaj, mislim d ću to pamtiti do kraja života. Možda nisam još svjestan što sam postao. Nije mi slava udarila u glavu'', ispričao je Matija prije polufinalnog nastupa.

''Nastup s audicije neću moći nadmašiti, ta audicijska pjesma je dosta popularna i jaka. Vjerujem da su velika očekivanja što se tiče žirija i publike i dalje imam tremu, ne bih smio razočrati nikoga, pogotovo ne Fabijana'', priznao je Matija s kojim je tijekom izvedbe ''Tajne najveće'' malo zapjevala i Maja.

''Dakle stari, puno sam čuo o tebi po ulicama i gradovima, otkad si bio na TV-u. I drago mi je da sam čuo jer tvoj glas se treba čuti, pjevaš nevjerojatno'', zaključio je Fabijan.

''Ti si jedan čovjek koji je demantirao sve nevjernike koji su ti rekli nemoj ići u Supertalent nije to za tebe, mene sad zanima što ti sada kažu kad ih sreteneš'', pitala je Martina Matiju.

''Ma ništa im ne govorim'', odgovorio je Matija.

''Ostao si skroman'', primijetila je Martina koja je priznala da ne zna pjesmu ''Tajna najveća'' s kojom se Matija predstavio.

''Ja ne znam kako smo mi prijatelji, meni dođe da ustanem i da dam otkaz, ali onda emisiju nemate'', našalila se Maja nakon Martininog priznanja.

