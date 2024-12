U životu sanjara iz Slovačke dogodila se velika promjena nakon audicijskog Supertalent naslova: ''Konačno sam sretan!''

Energični i svestrani glazbenik Filip Rušin u Supertalent je donio dozu beskrajno zabavnog i jedinstvenog spoja beatboxa, storytellinga i glazbe.

Sanjar iz Slovačke, Filip Rušin, koji sada Zadar i službeno zove svojim domom jer je nakon audicija zaručio Hrvaticu, kroz nastup prepun bajkovitih i mističnih iznenađenja još jednom je pokazao zašto su njegove izvedbe prava umjetnost.

''Kad sam na audiciji stao na pozornicu sve je nestalo, samo sam svjetla vidio. Pozdrav Maji, drago mi je da joj se svidjelo i to što je vidjela i to što je čula, bio je dobar zvuk očito. Od audicije do danas dogodilo se svašta, zaručio sam se za Hrvaticu. Sretan sam konačno, zaručnica me podržava, dolazi na svaki koncert, uvijek je u prvom redu. Nastup koji dolazi je vrlo poseban, dao sam dio sebe u to. Poruka mog nastupa je da se ljudski glas može pretvoriti u nešto potpuno neočekivano'', rekao je Filip prije polufinalne izvedbe.

''Pitao sam se koliko će to moći ići dalje, a meni je nevjerojatno da si ti s ovim zvučnim storytellingom došao do jednog od naših najvećih klasika. I meni je nevjerojatno kako si ti tu ludu umjetnost spojio s nečim toliko cool i onda si još pokazao svoju vještinu. Ja sam se morao ustati i zapljeskai ti'', rekao mu je Fabijan.

''Tvoj stajling, izgledaš sjajno. Puno mi se sviđa tvoj nastup sada, prvi dio nastupa bio je spektakularan, stvarno je bilo dobro, razbio si emisiju i napravio si pomutnju i košmar'', priznala mu je Maja.

''Uvijek me kod tebe intrigira ta tajanstvenost i misterioznost, a s druge strane ne trebaš puno pričati, ali ono što kažeš sa svojom umjetnosti ostavlja jak dojam. Nisam očekivala ovako top nastup zaslužan svjetskih pozornica'', zaključila je Martina.

''Filipe, bio si top'', kratak je bio Davor Bilman.

