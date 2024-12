Kako je Maja Šuput završila kao mladenka u Supertalentu? Martina nije izdržala: ''Je l' ti bar malo neugodno?''

Rigoroznom dijetom za polufinalni nastup u showu Supertalent pripremao se Japanac Ichikawa Munehiro koji je bez sumnje odnio titulu najneobičnijeg zlatnog gumba 11. sezone.

Simpatični Ichikawa koji se hrvatskoj publici u showu Supertalent predstavio nesvakidašnjim talentom ispuštanja vjetrova vratio se iz Tokija, spreman svojim polufinalnim nastupom otpuhati žiri.

''Istraživao sam vaš žiri i na početku su mi se činili strašni, pogotovo žene, moj je nastup takav da se obično ne svidi ženama. X koji sam dobio me malo obeshrabrio ali kad sam vidio veselje u publici opet sam živnuo. Isprva uopće nisam shvatio da sam dobio zlatni gumb, shvatio sam što se događa tek nakon desetak sekundi kad sam čuo glasno bum i vidio konfete, tek tada sam postao svjestan da sam upravo ja dobio zlatni gumb'', ispričao je Ichikawa prije polufinalnog nastupa.

''Oduševila me srdačnost Hrvata, nastupao sam u mnogim zemljama, ali publika me najtoplije dočekala ovdje. Pripreme za nastup su prilično rigorozne, za početak tri dana ne smijem ništa jesti da bih potpuno ispraznio želudac i crijeva, kako bih mogao progutati zrak a potom ga i kontrolirano ispuštati. Malo me strah nastupa jer je točka grandiozna, možete očekivati iznenađenje, mislim da ćete biti šokirani'', najavio je.

Martina nije bila spremna za ono što je gledala na pozornici.

''Je l' ti bar malo neugodno, tvoja glupost'', pitala je Maja Martinu aludirajući na to da je Ichikawa Majin zlatni gumb.

A onda je i Maja završila na pozornici s njim.

Ovo se ne događa'', komentirao je Fabijan, a sve što se odigralo možete vidjeti u našem videu.

''Ja sam se toliko nasmijala, sve što sam radila na licu mi je popucalo. Kad sam stisnula zlatni gumb shvatila sam da nisam baš normalna, ali mene je ponijela sreća i ne mora sve uvijek biti ozbiljno, nekad treba i budalaština malo'', komentirala je Maja.

''Ja baš ne bih toliko banalizirao ovu vještinu puštanja vjetrova, jer ako se malo vratite u prošlost, ta vještina je bila dosta korisna, ova točka je puno kompleksnija nego što izgleda'', primijetio je Bilman.

''Još je bilo duhovito sa životinjama, ali onda ste me kasnije malo izgubili na ovim klasičnim zvukovima'', priznao mu je Fabijan.

''Mene frapira da se za svaku glupost može pronaći opravdanje, nema potrebe na ovoj pozornici'', komentirala je Martina koja mu je i ovoga puta stisnula X.

