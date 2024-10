Preminula je zvijezda ''Spasilačke službe'', svi ga pamtimo iz ove kultne serije

Michael Newman preminuo je nakon srčanih komplikacija. Glumac se još od 2006. godine borio s Parkinsonovom bolešću.

Preminuo je američki glumac Michael Newman koji se proslavio u seriji ''Spasilačka služba'', piše People. Imao je 67 godina.

Tužnu vijest potvrdio je za strane medije njegov bliski prijatelj, Matt Felker koji je režirao nedavne dokumentarne serije Hulu ''After Baywatch: Moment in the Sun''. Otkrio je da je glumac preminuo od srčanih komplikacija 20. listopada te da je bio okružen svojom obitelji i prijateljima.

U hit-seriji glumio je hrabrog spasioca Mikea Newmieja Newmana, no rijetki znaju da se od 2006. godine nosi s ozbiljnom dijagnozom i bolešću o kojoj je odlučio progovoriti u dokumentarcu naziva "Baywatch: The Documentary".

Sve je počelo kada je Michaelova supruga Sarah 2006. godine primijetila kako se on ponekad čudno trese i čudno hoda. Postao je spor u plivanju u bazenu i drugim aktivnostima, što je za jednog čovjeka koji se cijeli život bavio sportom i zdravo živio bilo poprilično nevjerojatno.

Michael je tada bio umirovljeni glumac i vatrogasac od 50 godina i pretpostavio je kako ga jednostavno godine sustižu, ali je na molbu članova obitelji i prijatelja ipak odlučio posjetiti liječnika. Tamo su mu prepisali tabletu koja se zove Azilect - MAO-B, indikator koji usporava razgradnju dopamina u mozgu i to je za njega bilo poput neke vrste čarolije. Gotovo odmah svi su se njegovi fizički problemi smanjili, a već sljedećeg dana vratio se i uzbuđeno rekao liječniku da se osjeća sjajno.

Nažalost, pokazalo se da nema razloga za slavlje. U katastrofalnom obratu događaja njegov mu je liječnik objasnio da zapravo nije dobro što mu je ta tableta pomogla jer je to značilo da ima Parkinsonovu bolest - i otad za Newmana više ništa nije bilo isto.

"Sve se promijenilo. Sve što ste mislili učiniti sa svojom djecom i unucima, fotografije koje smo namjeravali snimiti, svi planovi koje sam imao... nestali su", izjavio je ranije Michael za People.

