Sjećate se njega? Nakon ''Larinog izbora'' otišao je u Hollywood, a s lijepom Hrvaticom osnovao je obitelj!

Stefana Kapičića brojni su upoznali nakon uloge u ''Larinom izboru'', a danas glumi uz bok holivudskim profesionalcima.

Srpski glumac Stefan Kapičić Hrvatima je ostao poznat po ulogama u popularnim serijama "Larin izbor" i "Zora Dubrovačka".

No, vrlo brzo, njegova karijera krenula je naglo uzlaznom putanjom, a godina ostvaruje uspješne uloge u Hollywoodu. Jednu od najzapaženijih uloga ostvario je u filmskoj franšizi "Deadpool" u kojoj je utjelovio Colossusa.

2022. godine, dobio je epizodnu ulogu i u popularnoj seriji ''Hitna: Chicago'', a utjelovio je šefa srpske mafije, Nikolu Ćorluku.

Jedna od boljih uloga mu je i ona Olgarena u ''The Last Voyage of Demeter'' iz 2023.

Još od uloge Nikše u ''Larinom izboru'' gotovo se ništa nije promijenio, a posljednji put u javnosti je viđen prije dvije godine u šetnji s obitelji.

Inače, Stefan je oženio Hrvaticu, glumicu Ivanu Horvat Kapičić, koju je upoznao na snimanju serije "Zora Dubrovačka", a vjenčali su se u tajnosti 2017. godine, nakon četiri godine veze. Zajedno imaju sina Ivana, kojega su dobili u svibnju 2020., a prošle godine rodio im se i drugi sin.

