Shrvana Madonna objavila tužnu vijest, preminuo je njen mlađi brat

Pjevačica Madonna na društvenim mrežama objavila je tužnu vijest, preminuo je njen brat Christopher Ciccone.

Christopher Ciccone, Madonnin mlađi brat, preminuo je u dobi od 63 godine.

Cicconeov predstavnik Brad Taylor potvrdio je smrt za Associated Press. Ciccone je preminuo u petak u Michiganu nakon teške borbe s rakom.

"Moj brat Christopher je otišao", napisala je Madonna na društvenim mrežama.

"Toliko dugo mi je bio najbliži čovjek u životu. Teško je objasniti našu vezu. Ali je izrasla iz shvaćanja da smo drugačiji i da će nam društvo zadati teškoće jer ne slijedimo status quo. Uzeli smo se za ruke i zajedno plesali kroz ludilo našeg djetinjstva", dodala je pjevačica.

"Moj brat bio je uvijek uz mene. Bio je slikar, pjesnik i vizionar. Divila sam mu se. Imao je besprijekoran ukus i oštar jezik, koji je ponekad koristio protiv mene, ali ja sam mu uvijek opraštala. Zajedno smo dosezali najveće visine i padali u najdublje ponore. Nekako bismo se uvijek ponovno našli, držali se za ruke i nastavili plesati", napisala je pjevačica uz njihove zajedničke fotografije.

Christopher je blisko surađivao s Madonnom na početku njezine karijere, pojavljujući se kao plesač u spotovima za pjesme Everybody i Lucky Star. Osim toga, imao je razne uloge na Madonninim turnejama, poput one umjetničkog direktora na svjetskoj turneji Blond Ambition 1990. godine te dizajnera produkcije i redatelja turneje na The Girlie Show 1993. godine.

Osim suradnje s Madonnom, Christopher Ciccone bio je i dizajner interijera, redatelj glazbenih videospotova (režirao je spotove za Dolly Parton i Tonyja Bennetta), umjetnik, dizajner obuće i autor. Napisao je memoare 2008. godine pod naslovom Život s mojom sestrom Madonnom, u kojima detaljno opisuje svoju turbulentnu vezu sa slavnom sestrom.

