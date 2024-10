Svaka čast Mireli Holy na odabiru čizama za špicu, ovakve pete nisu za svakoga!

Mirela Holy svojim izdanjima na špici uvijek iznenadi, ali ovog puta svu pozornost ukrale su njene potpetice.

Naša političarka Mirela Holy poznata je po svojim osebujnim outfitima.

Fotografi ju često uhvate na zagrebačkoj špici u neobičnim kombinacijama koje su pretežno crne boje, a ovog vikenda svu pozornost ukrale su njene potpetice.

Holy je nosila čizme s vrtoglavo debelom platformom, a ovakve pete rijetko bi tko mogao nositi u šetnji.

Mirela svoj privatan život ne voli javno eksponirati, ali poznato je kako već godinama Mirela ljubi fotografa Sinišu Bužana, a nekoliko puta pohvalila se njihovim zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama.

U vezi 26 godina i ne planiraju stati pred oltar.

"U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam", ispričala je ranije za Večernji list.

"Kad nas dvoje izađemo to su uglavnom kavice, pića s prijateljima ili odemo u kino. Mi smo kao dedek i bakica, uopće više ne tulumarimo, nismo skloni noćnom životu, to nas je već prošlo", dodala je za tportal.

Više o njima pročitajte OVDJE.

