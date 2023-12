Mirela Holy već 26 godina ljubi pomalo tajanstvenog Sinišu, pred oltara ne planira, ali voli se pohvaliti njime!

Mirela Holy i Siniša Bužan snimljeni su zajedno na zagrebačkoj Špici gdje ih se često može vidjeti u romantičnim šetnjama.

Političarka i bivša ministrica Mirela Holy snimljena je u subotnoj šetnji sa svojim dugogodišnjim partnerom Sinišom Bužanom, a u kojoj je fotografe počastila osmijehom.

51-godišnja Mirela i Siniša šetali su prohladnom zagrebačkom špicom, ona je na sebi nosila crni kaput, hlače, toplu kapu i čizme s platformom koje inače obožava, dok je on odabrao nešto ležerniju, ali isto toplu kombinaciju.

Bivša ministrica uvijek se isticala svojim posebnim stilom odijevanja, a svoj život van politike nije voljela prikazivati javnosti. Međutim, poznato je kako već godinama Mirela ljubi fotografa Sinišu, a nekoliko puta pohvalila se njihovim zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama. Inače u vezi su 26 godina i ne planiraju stati pred oltar.

Subotom ih fotografi često znaju uhvatiti u šetnji zagrebačkom špicom, a Holy se na internetu voli pohvaliti i fotografijama koje je njen dragi fotografirao.

"U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam", ispričala je ranije za Večernji list.

"Kad nas dvoje izađemo to su uglavnom kavice, pića s prijateljima ili odemo u kino. Mi smo kao dedek i bakica, uopće više ne tulumarimo, nismo skloni noćnom životu, to nas je već prošlo", dodala je za tportal.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se ovog urnebesnog dvojca iz kultne "Policijske akademije"? Evo kako danas izgledaju i što rade!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Vila Vedrana Ćorluke i Franke Batelić osvojila svjetsku nagradu, pogledajte kako izgleda njihov luksuzni dom koji je sve očarao!



​