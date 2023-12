Sjećate se ovog urnebesnog dvojca iz kultne "Policijske akademije"? Evo kako danas izgledaju i što rade!

Tim Kazurinsky i Bobcat Goldthwait pojavili su se u "Policijskoj akademiji" davne 1985. godine, a njihove zgode i danas se dobro pamte.

Kultna komedija "Policijska akademija" jedna je od najgledanijih i najuspješnijih svih vremena čiji su glumci nasmijavali gledatelje u nekoliko nastavaka, no većina njih u javnosti danas rijetko pojavljuje.

Iako je bila puna upečatljivih i osebujnih likova, među njima su se definitivno istaknuli danas 74-godišnji Tim Kazurinsky koji je glumio kadeta Sweetchucka i 61-godišnji Bobcat Goldthwait kojeg pamtimo kao člana opaka ulične bande Zeda. Njih dvojica se i danas druže i prijatelji su, a iako ih ne viđamo često na društvenim događanjima, zapravo su aktivni, a jedno od njihovih posljednjih pojavljivanja u javnosti bilo je prije nekoliko mjeseci na jednom prosvjedu u Chicagu.

Tim se može pohvaliti uspješnom glumačkom karijerom, koju je prvenstveno ostvario na velikom platnu. Svoju glumačku karijeru započeo je dobivajući uloge u filmovima kao što su "Policijska akademija 2: Njihov prvi zadatak" (1985.) sa Steveom Guttenbergom i komedija "Kontinentalna podjela" (1981.) s Johnom Belushijem i "Susjedi" (1981.).

Bio je nominiran za nagradu Primetime Emmy za "Saturday Night Live" 1984. godine, a upravo ga je to priznanje potaknulo da se pojavi u akcijskoj komediji "Police Academy 2: Their First Assignment". Nastavio je glumiti u "Police Academy 3: Back in Training" (1986.), "Police Academy 4: Citizens on Patrol" (1987.) i u "Hot to Trot" (1988.).

Film je nastavio biti njegova velika strast, a zapažene uloge ostvario je u "Plump Fiction" s Julie Brown, "Poor White Trash" sa Seanom Youngom i drami "Roll Bounce" s Bow Wowom.

Aktivan je na svom profilu na Instagramu na kojem ga prati gotovo tri tisuće ljudi, a i dan danas se bavi glumom.

Njegov prijatelj Bobcat proslavio svojim povremeno kreštavim glasom tijekom svojih standup komedija i nekih filmskih uloga od kojih je uloga Zeda bila najzapaženija. On i njegov kolega iz razreda, Tom Kenny, nastupali su kao komičarski duo, predstavljajući se kao "Bobcat and Tomcat", nakon čega je on postao poznat kao solo stand-up komičar i imao je tri televizijska specijala u 1980-ima: "Bob Goldthwait - Je li takav cijelo vrijeme?", "Večer s Bobcatom Goldthwaitom: Podijelite toplinu" i "Meat Bob".

Goldthwaitova prva veća filmska uloga bila je u Policijskoj akademiji 2, a reprizirao ju je u sljedeća dva filma iz serijala. 1993. godine radio izvodio je stand-up materijal kao predgrupa Nirvani na njihovoj posljednjoj sjevernoameričkoj turneji, nekoliko je puta gostovao u talk show emisijama kao i u humorističnim programima uključujući "The Ben Stiller Show".

2003. godine počeo je režirati show "Jimmy Kimmel Live!", otkako se pridružio ekipi gledanost je porasla na 2 milijuna gledatelja preko noći, a brojke su porasle za gotovo 50% mladih gledatelja.

Bobcat se 1986. godine vjenčao s Ann Luly 1986. s kojom je dobio dvoje djece, a razveli su se 1998. godine. u dobi od 24 godine. Jedno vrijeme bio je zaručen za svoju kolegicu iz filma "Unhappily Ever After", Nikki Cox, no par se razišao.

