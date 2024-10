Martina je zbog ovog pobjegla s pozornice, ali Maja je ostala: ''Dečki, cijenim što ste doputovali!''

Atmosferu u studiju showa Supertalent rasplamsla je grupa atraktivnih mladića iz skupine Forbidden Nights.

Golišavi nastup grupe Forbidden Nights u showu Supertalent posebno je plijenio pažnju ženskog dijela žirija. Predstavnik ekipe je Shawn koji je na početku dok se predstavljao iznenadio Maju odgovorom na pitanje koji je njegov talent.

''Ja sam Forbidden (zabranjen)'', rekao je pa izazvao čuđenje jer nikome nije bilo jasno što je pod time mislio, ali je on napomenuo da će otkriti u nastavku.

Martina ga je zamolila da objasni, no on je tada Maju i Martinu pozvao da mu se pridruže na pozornici. Zamolio ih je da se udobno smjeste na stolice. Nakon što su se udobno smjestile, krenuo je pjevati, a Maji nije bilo ništa jasno. Shawn je tada skinuo sako, Martina je naslutila što slijedi pa je otišla s pozornice, no Maja je ostala sjediti.

''Nema šanse'', rekla je Martina, a zamijenila ju je gospođa iz publike.

Shawn je izveo striptiz s ostatkom ekipe koja mu se pridružila na bini. Dečki su na kraju razderali majice.

''Dečki, wow, lijepo iznenađenje, cijenim što ste doputovali'', komentirala je Maja njihovu izvedbu.

''Mislim da strastveno i s ljubavlju to radite'', primijetio je Fabijan.

Martina je pitala nastupaju li na privatnim zabavama.

''Recite cijenu i dolazimo'', poručili su joj.

''Za nekoliko mjeseci slavim 50. rođendan, ali i muž će biti na proslavi, razmišljala sam o posebnim točkama iznenađenja za sebe, možda vam je to druga šansa da me zadovoljite, na TV-u nema šanse'', zaključila je Martina u svom stilu.

