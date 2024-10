P. Diddyju sudit će se zbog ubojstva Tupaca? Obitelj neprežaljenog repera traži novu istragu, cure šokantne informacije

Omraženi reper P. Diddy po najnovijim saznanjima bit će pod istragom za ubojstvo repera Tupaca Shakura.

Tragično ubojstvo legendarnog repera Tupaca Shakura nikada nije do kraja razriješeno, a njegova obitelj sada je angažirala slavnog odvjetnika Alexa Shapira da istraži poveznicu između njegove smrti i uključenosti P. Diddyja, tvrdi Billboard.

Nakon skoro 30 godina neuspješne potrage za krivcem, prošle je godine uhićen Duane 'Keefe D' Davis. No, s obzirom na to da se njegova obrana temelji na tvrdnji da mu je za ubojstvo platio upravo P. Diddy, i to milijun dolara, obitelj se angažirala u potrazi za novim dokazima.

Diddy je bio među prvim osumnjičenicima još odmah nakon ubojstva, a tada je govorio:

''Ta priča je laž. Potpuno je smiješno i neistinito. Ni Notorious B.I.G. ni ja nismo znali ništa o napadu prije nego što se dogodio, tijekom ili nakon što se dogodio.''

Podsjetimo, P. Diddyja tereti se za silovanje, seksualno uznemiravanje i trgovinu ljudima.

Tko je zapravo P. Diddy koji je proteklih dana uzdrmao medije diljem svijeta, pročitajte OVDJE.

Više detalja o cijelom slučaju pročitajte OVDJE.

