Ove opasne i bolne trikove ne može svatko gledati: ''Pala sam nekoliko puta, kosa me nije uspjela držati!''

Na scenu showa Supertalent stigla je i Alina Hryshkova, mlada akrobatkinja koja je svoju ukrajinsku adresu zamijenila njemačkom kako bi slijedila ambiciozne snove.

No Alina nije obična akrobatkinja jer u svojim nastupima objedinjuje cirkuske elemente u jedinstvenu točku, a njezino je tajno oružje – dugačka kosa.

Ovako je svoj talent objasnila prije nego što je stupila na pozornicu showa Superalent.

''Visim na kosi. Bavim se nesvakidašnjom vrstom akrobacije. To je nešto moje i svaki trik sam sama osmislila. Mislim da će se svima svidjeti. Time se bavim već dugi niz godina, od djetinjstva. Puno ljudi mi kaže da im to izgleda bolno i da ne žele gledati. Neka govore što hoće, briga me'', poručila je Alina te dodala.

''Svi me pitaju kako se osjećam dok to izvodim i boli li. Da, u bolovima sam na svakom nastupu, opasno je, ponajviše za vrat, nekoliko puta sam i pala na pod jer me kosa nije uspjela držati. Svašta se može dogoditi, kao i u svakom sportu. Obožavam velike pozornice, pohvale i dobre reakcije publike, uvijek mi govore da sam fora i da nastup djeluje nestvarno. To mi daje motivaciju da nastavim nastupati'', objasnila je Alina sve prije svog zaista fascinantnog nastupa.

''Mislim da ti je jasno kakva si bila već po reakciji publike, ovo je preludo'', komentirao je Fabijan njezin nastup.

Maju je zanimalo opadala li joj kosa nakon njezinog performansa, a ona je izjavila da je to tajna.

Davor se našalio pa izjavio da razmišlja o tome da se krene baviti tom vještinom.

''Bilo je i više nego izvrsno, najviše mi se svidjela tvoja karizma na pozornici, način na koji nastupaš i to kako si uskladila pokrete s glazbom, pogotovo pred kraj'', zaključila je Martina.

A Davor joj je dao zlatni gumb te time rekao sve što misli o Alininom nastupu.

