Brojni poznati opraštaju se od legendarnog voditelja Saše Zalepugina: "Nikad neću zaboraviti kako me podržavao u početku karijere"

Poznati Hrvati opraštaju se od Saše Zalepugina, koji je preminuo u 92. godini od posljedica moždanog udara.

Legendarni televizijski voditelj i urednik Saša Zalepugin preminuo je u 92. godini od posljedica moždanog udara, a vijest o njegovoj smrti potresla je brojne poznate Hrvate.

Sašina udovica, modna agentica Tihana Harapn Zapelugin, od supruga se oprostila dirljivom objavom na svojem profilu na Facebooku.

"Zbogom, dušo moja, jedino moje, čekaj me", napisala je Tihana.

"Moja iskrena sućut, draga Tihana. Nikad neću zaboraviti kako me podržavao u početku karijere", napisala joj je Nevena Rendeli. "Draga Tihana, primi moju iskrenu sućut, jako mi je žao", poručila joj je Snježana Mehun Schillinger. "Moja duboka sućut i iskrena žalost zbog odlaska divnog čovjeka kojeg neizmjerno cijenim. Držite se", napisao je Viktor Drago.

Neutješnoj Tihani izraze sućuti uputili su i Tarik Filipović, Petra Kurtela, Ines Priendl, Duško Ćurlić, Ivana Delač, Emilija Kokić, Karmela Vukov Colić, Robert Sever, Ivan Alduk te mnogi drugi Sašini kolege, prijatelji i obožavatelji.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Aleksandra Saša Zalepugin rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu i bio je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja bivše države. Završio je gimnaziju u Pazinu, a zatim diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim kao voditelj radio je i kao urednik.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Marko Pecotić i Silvia Dvornik u prvom službenom pojavljivanju kao par nisu mogli sakriti koliko su zaljubljeni!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Slavna ljepotica otkrila što se krije iza škakljive scene s Leonardom DiCaprijem: "Neću lagati, morala sam to učiniti"