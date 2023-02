Od voljenog Ćire opraštaju se naši glumci, pjevači, a Kolinda mu je posvetila posebno emotivnu poruku!

Brojna poznata lica opraštaju se putem društvenih mreža od trenera Miroslava Ćire Blaževića koji je preminuo u 88. godini.

Vijest o smrti našeg legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića rastužila je domaću javnost, ali i čitavu regiju.

Od Ćire se na društvenim mrežama opraštaju poznata lica, među kojima su glumac Tarik Filipović, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, glazbenik Ante Gelo, glumac Emir Hadžihafizbegović, pjevačica Nina Badrić i brojni drugi koji su mu posvetili dirljive objave.

"Lafe moj, znali smo da igraš sudačku nadoknadu, ali sam se nekako nadao, poznavajući te dobro, da “Veliki sudac” neće svirati kraj još dugo,dugo… 25 godina smo bili dio života jedan drugome i bio si uvijek radost,optimizam,energija,osmijeh… “Nismo mi samo prijatelji, mi smo rod! Ja sam ti bolan amidža zvijezdo moja!”… Tako si govorio, a baš i bijasmo kao strikan i netjak. Čudesna su ta mala mjesta kao Dolac kraj Travnika koji podari svijetu i nobelovca i “trenera svih trenera”. “Onaj Mourinho, da se kao ja rodio u Travniku, taj do Vakufa ne bi dobacio! Donjeg!” Kada si rezimirao svoj život uvijek si naglašavo da je bio težak, prepun muke, tragedija, suza, gubitaka, ali svijet te doživljavao kao čisti, gorski potok. A koliko sam tvojih iskrenih suza vidio. Poklonio sam ti predstavu o tom istom životu, tvom, jedinstvenom i teško ponovljivom. Spomenik za života. I još mi odzvanja tvoj šapat “hvala ti sine što si me za života učinio besmrtnim”. Kada se bude snimao film o tebi to će biti najduži naslov u povijesti kinematografije. “Gospodin, mangup, šarmer…” ili samo “Ćiro”. Jer takva dvojica ne postoje. Trudim se izbjeći patetiku na ovim poligonima za opraštanja od društvenih mreža. Jer ja se ne opraštam, tu si, bit ćeš tu, uz kavu kod “Charlia” i dalje ću čekati da naiđeš pa da smijeh odzvanja Gajevom. I da pričamo o svemu što volimo, o nogometu, Bosni, Hrvatskoj, Travniku, Zenici, Zagrebu. Mogli su te voljeti ili ne voljeti, ali nitko nije mogao biti ravnodušan prema tebi. A ja sam te baš volio. I igrat ću našu predstavu “Ćiro” dok trajem. I svaki pljesak bit će pljesak tebi. A zastor ne zatvaramo nikada. Tvoj Tarik", napisao je Tarik Filipović o podužoj objavi na svom profilu na Instagramu.

"Ti si našao svoj mir, a za tobom je ostala praznina. Neka te čuvaju anđeli, “tata Ćiro”! Od tebe sam učila upornost, vjeru u svoje i vječni optimizam. Iskrena sućut obitelji i prijateljima", napisala je Kolinda na svom profilu na Twitteru uz fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju Ćire i Domagoja Vide.

Ti si našao svoj mir, a za tobom je ostala praznina… 💔 Neka te čuvaju anđeli, “tata Ćiro”! 🇭🇷

Od tebe sam učila upornost, vjeru u svoje i vječni optimizam. Iskrena sućut obitelji i prijateljima. #ciro #trenersvihtrenera @HNS_CFF pic.twitter.com/oLnkMHZ3kM — Kolinda Grabar-Kitarović (@KolindaGK) February 8, 2023

"Otišao je veliki Miroslav Blažević. Hvala ti za sve dragi Ćiro. 40 godina druženja i prijateljstva nešto je, neizmjerno bitno utkano u moj život. Bila je privilegija biti u tvojoj blizini. Neka te anđeli odnesu gore gdje idu dobri i plemeniti. Voli te tvoj Emir. Tvoj Zan Gaben", napisao je na facebook profilu Emir Hadžihafizbegović.

"Sretan put dragi prijatelju", riječi su kojima se od Ćire oprostio Ante Gelo na svom profilu na Instagramu.

"Hvala za svaku inspiraciju i radost koju ste donijeli. Hvala za sve. Počivajte u miru voljeni Ćiro", napisala je Nina Badrić uz fotografiju koju je podijelila u priči na svom profilu na Instagramu.

"Zbogom Ćiro dragi - nastavite svoju priču u nekoj drugoj dimenziji", napisala je Tihana Harapin Zalepugin na facebook profilu.

Miroslav Ćiro Blažević preminuo je nakon duge i teške bolesti, a posljednjih nekoliko mjeseci vodio je tešku borbu s karcinomom, koji se proširio na jetra, a ranije na rebra i zdjelicu. 2011. godine bio mu je dijagnosticiran karcinom prostate, koji je uspješno pobijedio.

Godinu dana kasnije operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi, ali u rujnu 2019. godine vratila se teška bolest, a 10. veljače trebao je proslaviti 88. rođendan.

