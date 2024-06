Proslavila ga je uloga najiritantnije osobe u globalno popularnoj seriji, a 10 godina kasnije teško biste ga prepoznali!

U seriji ''Game of Thrones'' glumio je vrlo iritantnog Joffreyja Baratheona, a 10 godina nakon svoje zadnje epizode potpuno je drugačiji.

Irski glumac Jack Gleeson proslavio se u popularnoj seriji "Igra prijestolja", u kojoj je utjelovio arogantnog i mnogima omraženog kralja Joffreya Baratheona.

Nakon te uloge odlučio se povući iz glume, a otkrio je i da se još za vrijeme snimanja serije teško nosio sa slavom.

"Čuo sam kako govore - neki od mojih najvećih heroja, ljudi poput Dalaj Lame, Malcolma X, Alberta Einsteina... Sve što sam radio je glumio u TV emisiji i pretvarao se da sam zao za novac", izjavio je glumac 2014. godine.

"Otkad je serija emitirana, dobio sam insajderski pogled na uvijek prožimajući, a opet često tajanstveni aspekt društva, naime, našu kulturu slavnih. Stranci na ulici me sada zovu Jack i moj javni imidž demokratiziraju obožavatelji i institucije putem interneta. Nakon što sam čuo vijest da sam dobio ulogu Joffreyja, stvarno nisam očekivao sve sporedne stvari koje dolaze s glumačkim poslom u uspješnom televizijskom programu", istaknuo je tijekom govora na Oxfordu, a po završetku snimanja serije nastavio je studij na sveučilištu Trinity College u Dublinu.

Danas 30-godišnji Gleeson od dana najveće slave znatno se promijenio i sada bi ga teško prepoznali i najzagriženiji obožavatelji Igre prijestolja.

Umjesto platinasto plave, Jack sada ima smeđu kosu i više nimalo ne nalikuje na bahatog Joffreya, a njegove najnovije fotografije pogledajte u galeriji. Paparazzi su uhvatili njega s prijateljima u šetnji Londonom, a Gleeson je nosio kariranu košulju i sivi sako.

Gleeson se nedavno i oženio za glumicu i komičarku Roisin O'Mahony, a fotografije s vjenčanja na Twitteru je objavio fratar Patsy Linch, koji ih je vjenčao u crkvi u Ballinskelligsu.

Glumi se ipak vratio 2020. godine, kada je dobio glavnu ulogu u sitcomu "Out of Her Mind".

