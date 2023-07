Pamtimo ga kao plavokosog Joffreya iz hit-serije Igra prijestolja, no danas izgleda potpuno drugačije!

Jack Gleeson proslavio se kao Joffrey Baratheon u seriji "Igra prijestolja", a od tada se drastično promijenio.

Irski glumac Jack Gleeson proslavio se u popularnoj seriji "Igra prijestolja", u kojoj je utjelovio arogantnog i mnogima omraženog kralja Joffreya Baratheona.

Nakon uloge koja ga je proslavila odlučio se povući iz glume, a otkrio je i da se još za vrijeme snimanja serije teško nosio sa slavom.

"Čuo sam kako govore - neki od mojih najvećih heroja, ljudi poput Dalaj Lame, Malcolma X, Alberta Einsteina... Sve što sam radio je glumio u TV emisiji i pretvarao se da sam zao za novac", izjavio je glumac 2014. godine.

"Otkad je serija emitirana, dobio sam insajderski pogled na uvijek prožimajući, a opet često tajanstveni aspekt društva, naime, našu kulturu slavnih. Stranci na ulici me sada zovu Jack i moj javni imidž demokratiziraju obožavatelji i institucije putem interneta. Nakon što sam čuo vijest da sam dobio ulogu Joffreyja, stvarno nisam očekivao sve sporedne stvari koje dolaze s glumačkim poslom u uspješnom televizijskom programu", istaknuo je tijekom govora na Oxfordu, a po završetku snimanja serije nastavio je studij na sveučilištu Trinity College u Dublinu.

No čini se da se ipak predomislio, jer je prihvatio ulogu u nadolazećoj BBC-jevoj seriji "The Famous Five", televizijskoj adaptaciji dječjih novela britanske autorice The Famous Five.

Prve fotografije sa seta objavio je Daily Mail, a na njima nije lako prepoznati nekoć plavokosog Gleesona, koji u novoj seriji ima tamnu kosu i brkove.

Taj look već neko vrijeme njeguje i privatno, a njegove zadnje paparazzo fotografije, od travnja ove godine, možete pogledati u galeriji.

Što se tiče njegova privatnog života, Jack je od prošle godine u braku s glumicom i komičarkom Roisin O'Mahony.

