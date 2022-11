Sestra Ronaldove Georgine iznijela teške, ali i tužne optužbe na njen račun: "Nisam to očekivala od nje"

Patricia Rodriguez šokirala je javnost priznanjem kako teško živi i očajnički zamolila sestru Georginu Rodriguez za pomoć koju joj dosad nije htjela pružiti.

Sestra partnerice Cristiana Ronalda Georgine Rodriguez, Patricia Rodriguez šokirala je javnost izjavom kako je ostala novca i da živi kao skvoter bez ikakve pomoći svog brata i sestre.

Patricia je u televizijskoj emisiji Socialite ispričala da je živjela tri godine bez stalnog doma dok je morala gledati kako se Georgina razmeće svojim raskošnim životom dok putuje svijetom s Cristianom, odsjedajući u njegovim luksuznim vilama.

"Švorc sam, a sestra mi ne pomaže. Najviše me to boli zbog moje djeca, a ne mene. Ja mogu živjeti na komadu kruha, ali što je s mojom djeca, njezinim nećakinjama i nećacima. Nisam to očekivala od svoje sestre. Ponekad imam dovoljno za jelo, ponekad nemam. Ponekad imam dovoljno da platim stanarinu, ponekad nemam", izjavila je.

33-godišnja Patricia rekla je i da je njezin odnos s 28-godišnjom Georginom bio turbulentan, posebno nakon smrti njihova oca 2019. godine.

"Georgina, trebam pomoć, ti si moja sestra. Znam da nemaš nikakve obveze ni odgovornosti, ali kako si podrška drugima i dobra si s drugima, barem tako budi sa svojim nećacima i nećakinjama. Ako ne želiš pomoći meni, pomozi njima", zavapila je u očajničkoj molbi.

Inače, Georgina uopće nije spomenula Patriciju u dokumentarcu o njezinu životu, "Yo Georgina" ("I Am Georgina") koji je objavljen na Netflixu u siječnju ove godine. Njih dvoje imaju istog oca, Jorgea Eduarda Rodrigueza, ali Patriciu je rodila njegova bivša partnerica, koja se također ne pojavljuje u dokumentarcu.

Nakon što joj je majka preminula kada je imala samo 11 godina, otišla je živjeti s ocem, Georginom i Ivanom.

"Uvijek sam se osjećala odvojeno od nje. Odmah su me smjestili u internat u Jaci dok su moje sestre čuvale neke cure. Tražila sam potpisanu Cristianov dres za svog sina, pa mi je rekla mi je da ga ne želi gnjaviti, da je na odmoru", izjavila je Patricia u jednom od prvih intervjua za medije prije nekoliko godina.

