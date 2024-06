Ova ljepotica ima 53 godine, a u to nitko ne vjeruje poslije ovih golišavih fotki koje je objavila!

Padma Lakshimi ponovo je oduševila pratitelje u golišavom izdanju, a ovoga puta pozirala je u donjem rublju pokraj prozora.

Indijsko-američka spisateljica i voditeljica Padma Lakshmi golišavim fotografijama raspametila je obožavatelje na svom profilu na Instagramu.

Pozirala je u ružičastom donjem rublju u kojemu i u 54. godini izgleda savršeno.

Na polugolo tijelo ogrnula je kimono dok je pozirala pokraj prozora upijajući zrake sunca, a obožavatelji su joj odmah udijelili pregršt komplimenata.

"Hoćeš li ikada prestati izgledati tako savršeno?", "Apsolutno si predivna", "Ti si liga sama za sebe", "Pokušavaš li nas ubiti?", "Božanstvo, zaljubljen sam", "Oduzimaš dah", samo su neki od komentara.

Nekadašnja manekenka zadržala je top-liniju tijekom godina, a oduševljava i mladolikim licem koje dodatno izazove divljenje ovoj ljepotici porijeklom iz Indije. Inače, Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine, u uz nju je objavila još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije The Endometriosis Foundation of America te svjetska ambasadorica organizacije Keep a Child Alive.

