Nikad ne bi pogodili koliko zapravo ove dvije prekrasne žene imaju godina, svojim mladolikim izgledom svaki put sve ostave u nevjerici!

Bivši američki model i jedna od najpoznatijih producentica i indijsko-američkih glumica i voditeljica Christie Brinkley i Padma Lakshmi pozirale su za selfie, a ovim dvjema damama nitko na prvu ne bi dao već toliko godina.

Bivši američki model Christie Brinkley i jedna od najpoznatijih indijsko-američkih producentica, glumica i voditeljica Padma Lakshmi sve su prisutne na jednom događanju ostavile bez daha.

Dvije dame, zajedno su sjedile na fotelji i pozirale za selfie, a s druge ih je strane uhvatio i službeni fotograf. Plavuša i brineta, nasmijane su zabilježile uspomenu, ali na prvu bi malo tko rekao da obje imaju već više od 50 godina.

Točnije, Christie sa 69, a Padma s 53, mnoge bi i upola mlađe žene ostavile bez daha svojim vitkim figurama.

Christie je jedna od onih žena koje svojim izgledom izazivaju divljenje, a na svim njezinim fotografijama do izražaja dolazi mladoliko lice koje je gotovo bez bora te super linija. Na vrhuncu slave bila je u 70-ima i 80-ima prošlog stoljeća, kada je krasila naslovnice poznatih modnih časopisa i nosila revije najvećih dizajnerskih kuća, a nazivali su je jednom od najseksepilnijih i najljepših žena svijeta. Iako su neki tvrdili da će joj karijera završiti kada navrši 30 godina, ona i dalje radi.

Padma, s druge strane, postala je popularna u mlađim danima kad se također bavila modelingom, a onda je postala poznata voditeljica showa ''To Chef''. Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

A u lipnju ove godine oborila je rekord postavši najstarijim modelom za Sports Illutrated kupaće kostime, a fotografije ove ljepotice na kojima je istaknula bujne obline nikada ne bi otkrile da je već u šestom desetljeću.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ronaldova Georgina pokazala je u kakvom luksuzu uživa kamo god da ide, prizori rezervirani za bogate i slavne zasjenili su i njezin dekolte!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nakon što je gradom prošetala u sićušnom grudnjaku, Sonja Kovač oduševila je sve svojom pojavom u kratkoj, bijeloj haljini!