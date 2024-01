Ljepotica čije lice ne odaje koliko ima godina ukrala je sve poglede, a sada je ponosno pokazala i kako izgleda njena nasljednica

Padma Lakshmi bila je jedna od zvijezdi dodjele Emmyja 2024. godine, na koju je povela kći Krishnu.

Indijsko-američka spisateljica i voditeljica Padma Lakshmi i njezina kći Krishna bile su jedne od zvijezda koje su se pojavile na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Emmy u Los Angelesu, a na kojoj su plijenile veliku pažnju.

53-godišnja Padma privukla je poglede u lepršavoj haljini bogatog dekoltea, a njezina 13-godišnja kći Krishna odabrala je crnu haljinu bez naramenica s detaljima perja i visokim prorezom na nozi.

Nekadašnja manekenka zadržala je top-liniju tijekom godina, a oduševljava i mladolikim licem koje dodatno izazove divljenje ovoj ljepotici koja je porijeklom iz Indije. Inače, Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine, u uz nju je objavila još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

