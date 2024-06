Ovako je Dragana Mirković govorila o bivšem suprugu dok još nitko nije znao da imaju bračnih problema: "Često plačem..."

Još uvijek se ne prestaje pričati o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića, a u nastavku pogledajte kako je pjevačica govorila o njihovom braku 2021. godine, taman kada je hrvatski biznismen iselio iz zajedničkog dvorca.

Vijest o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića iznenadila je javnosti, a od 2021. godine ovaj par ne živi zajedno.

Pjevačica je ostala u dvorcu nadomak Beča s kćeri Manuelom i sinom Markom.

Prema napisima srpskih medija, Dragana i Toni dugo su se pretvarali da je među njima sve u redu, te su se od tada nekoliko puta pojavili zajedno, slavili kćerin rođendan, a bio je i na njenom nedavnom koncertu.

Nakon razvoda, Dragana je više puta pričala o toj temi, ali govorila je i koliko joj je bila teška 2021. godina pa se dotaknula supruga i djece.

"Bilo je lijepih trenutaka, ali kao i svima, nije bila baš najsjajnija. Više bih voljela da zaboravim ovu godinu i nadam se da će nam 2022. biti mnogo bolja i bez svega ovoga što se događa. U privatnom životu je također bilo sve savršeno, djeca su odlični učenici i sve je kako treba", govorila je pa je istaknula da je emotivna te da često plače.

"Često plačem. Laži me dovedu do suza, a naročito one najgore, zlonamjerne laži. Uvijek se pitam čime sam ja to izazvala i zaslužila, to možda djeluje djetinjasto i naivno, ali bez obzira i uprkos svima, ja se i dalje ne želim mijenjati", dodala je.

