Dragana Mirković nakon razvoda za In magazin ovako govori o ljubavi: ''Nikada od mene nitko neće napraviti, ne daj Bože, ogorčenu ženu!''

Sinoć je razvučen najzvjezdaniji crveni tepih u Hrvata. Jelena Rozga osvojila je nagradu za regionalnu zvijezdu i pred našim kamerama otkrila sve o rigoroznoj dijeti koje se mora pridržavati. Crvenim su tepihom prošetali i Nina, Tony, Škoro, friško razvedeni Dragana Mirković i Haris Džinović te brojne domaće zvijezde. Showbizz priče s crvenog tepiha donosi naš Davor Garić.

Najzvjezdaniji domaći crveni tepih okupirale su zvijezde A liste. Bogati i slavni izvadili su svoje najjače biserne outfite. Nagradu ''Story Hall of fame - zvijezda godine'' osvojila je Nina Badrić.



Nina, je zvijezda godine. Je li se naviknula na svoj zvjezdani status ili je i dalje prizemljena cura iz kvarta?

Ma ne gledam ja to tako, zvjezdanog statusa, znaš ono - i zvijezda na nebu, uvijek je sama, od svega je dijeli beskraj daljina. Ja ovo doživljavam kao jedan poticaj za novi album jer i nakon 30 godina karijere isto tako je potreban vjetar u leđa i ovo je neki lijepi vjetar u leđa za sve ono što dolazi i što je ispred mene'', govori Nina.

30 godina, a Nina je sve mlađa i ljepša. Kako to?

''Pa hvala ti puno. To si rekao ti, a ja od ovakvog frajera prihvaćam kompliment...pa ne znam, evo, Vlado kalember i ja starimo unazad!'', zaključila je Nina.



Jelena Rozga slavila je u kategoriji regionalna zvijezda godine. Zablistala je u crvenom odijelu i otkrila tajnu rigorozne dijete kojoj je podvrgnuta zbog bolesti štitnjače.



''Moji su Dalmatinci i uvijek se nekako jela riba doma, što više povrća iz moga sela iz Blizne, domaće maslinovo ulje, a sad posljednjih par godina od kad imam velikih problema sa štitnjačom izbacila sam i gluten, laktozu i svašta nešto i najbitnije, ja ne pijem alkohol, nikad ga u životu nisam pila. Puno spavam. Što više odmaram i pokušavam se što manje... kako kažu doktori, moraš se što manje nervirat, pa evo dobra sam pa ih slušam'', govori Rozga.



Tony Cetinski je pjevač godine. Proslavio je rođendan i toliko godina karijere, ali to sve kao da je nekako u drugom planu. U prvom planu je kad njegova supruga, koja je tu iza, dođe i kaže ti ''Bio si odličan!''

''To je najteže dobit! Ona nije tip koji će ti nešto iz kurtoazije reć. Ona će prije reć da nešto ne valja, nego ''Jao, bravo, bio si super'', a mislit nešto drugo. Tako da nije licemjerna. To mi je najviše značilo, kad je ona rekla da smo razvalili, onda sam stvarno znao da smo razvalili'', zaključio je Tony.



Pojavila se i regionalna zvijezda Dragana Mirković. Nakon medijskih napisa o razvodu, ne skida osmijeh s lica.



''Ja uvijek vjerujem u ljubav! Ja sam žena prepuna ljubavi, iskreno. i bez obzira na štogod da mi se dogodi, ja ću uvijek biti prepuna ljubavi i verovati u ljubav i nikada od mene nitko neće napraviti, ne daj Bože, ogorčenu ženu ili ženu koja ne veruje u ljubav. To nikako'', zaključila je.



Nagrađeni su i formati Nove TV. Najbolji show je Tvoje lice zvuči poznato. Pobjedniku Alenu Bičeviću još se nisu slegnuli dojmovi.



''Znaš šta, trudiš se! Kreneš iz jedne u drugu, vidiš da možeš i jednostavno poslije postaneš nezaustavljiv i sad mi već lagano fali. Ja bih opet'', rekao je.



Kumovi su osvojili Story Hall of fame nagradu za najbolju seriju.



''Ja i dalje uživam u svome liku, uživam igrat tu seriju, to je nešto što se dogodi...daj Bože da opet bude...ali mislim da se rijetko kada dogodi jedan ovakav projekt'', kaže Petra Kraljev.



Dvije nagrade su i u rukama Darije Lorenci Flatz: za Kumove, ali i za najbolju glumicu.



Crvenim je tepihom prošetao i Haris Džinović. O razvodu nije želio govoriti, no o svojem famoznom brku - itekako!



Za koliko novca bi obrijao taj brk?

''Pa jednom me kapetan u vojsci natjerao da obraijem brkove. Odnosno, rekao mi je da brkovi moraju biti paralelno sa sastavom usana, a oni su bili malo duži i onda me stalno vraćao, vraćao i vraćao i onda sam ja obrijao iz inata brkove. A on je rekao pa nisi morao obrijat skroz. Eto to je bilo to'', prisjetio se.



Modno usklađeni Tarik i Lejla Filipović već su detaljno isplanirali godišnji odmor, koji će djelomično provesti i s Lejlinom majkom.



Evo kako se slaže s punicom.

''Ja sam se naslušao prije braka i viceva s punicama i priča o punicama, ali moja punica mi je kao druga mama. Baš se stvarno jako volimo! Ja kad to kažem u muškom društvu, pogledaju me i pitaju ''Zar stvarno? Ma dobro, dobro...'', priča Tarik.



Franka i zvijezda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Toma novi su par, ali samo glazbeni. Izbacili su duet ''Da opet nađem te''.



Rozga se priprema za Melodije Jadrana. Uskoro će objaviti novu pjesmu ''Lavica''.



''Ja sam onako baš tipična lavica. Jako puno radim na sebi, volim se boriti i ne odustajem tek tako. Vjerujem u dobre ljude, imam sjajne prijatelje oko sebe i držim do svojim prijatelja, do svoje familije. Volim ljubav, ne volim falše ljude, mičem se od svega toga. Mogu reć da sam sretna, eto!'', zaključila je.



Fotoaparati i mobiteli su se na ovom crvenom tepihu doslovno užarili, a tko je od domaćih zvijezda najbolje poštovao biserni dress code, ostavljamo da presudu donesete sami.

