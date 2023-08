Letu 3 otkazali su koncert u Trogiru pa ga pomaknuli za dan kasnije u drugo mjesto, a čini se da se ni taj neće održati!

Prvo je koncert Leta 3 otkazan u Trogiru, a sada je objavljeno da se njihov koncert neće održati ni u Pločama, evo i razloga za to.

Let 3 trebao je nastupiti na festivalu u Trogiru i nastup im je bio zakazan za 3. kolovoza, no na njihovim stranicama najavljeno je da će nastupiti dan kasnije na jednom festivalu u Pločama. Koncert u Trogiru otkazali su zbog sigurnosnih razloga, a čini se da se isto dogodilo i u Pločama, pa se ni taj koncert, zakazan za 4. kolovoza, neće održati, doznaje Index.hr.

"Drugi dan festivala morali smo odgoditi zbog najavljenog nevremena s 4. na 5. kolovoza, no bend je na taj dan zauzet. Umjesto njih nastupit će Opća opasnost", kazali su za Index iz organizacije festivala.

Prijetnje huligana, kažu, prije koncerta nisu dobili. No policija im je bila najavila pojačan nadzor.

"Zbog sigurnosnih razloga primorani smo otkazati nastup grupe Let 3 na KulaKula festivalu 3. 8. u Kuli Kamerlengo. KulaKula festival oduvijek je bio mjesto dobre zabave, atmosfere i dobrodošlice za sve. Ne želimo to kompromitirati i zato smo primorani na ovaj potez. Let 3 zamijenit će Psihomodo pop i vjerujemo da nas očekuje odlična zabava uz njih, Konstraktu i Zemlju Gruva i Jovanottijevu predgrupu - talijansku senzaciju The Sweet Life Society", napisali su na Instagramu kao opravdanje za otkazani koncert u Trogiru.

