Zavirite iza kulisa izbora za Miss svijeta, ovako je naša predstavnica izgledala!

Završio je izbor za Miss svijeta, a naša Lucija Begić plasirala se u Top 40.

71. Miss Svijeta proglašena je Čehinja Krystyna Pyszko u Jio World Convention Centru u Mumbaiju.

Hrvatska predstavnica Lucija Begić plasirala se u Top40.

Osim ljepote i osobnosti, tijekom trotjednog boravka u Indiji, missice iz svih krajeva svijeta bodovale su se za plasman u četvrtfinale odnosno Top40 u važnim kategorijama: sport, talent , top model, Head to head challenge te ''Beauty with a purpose'' - Ljepota sa svrhom što je i okosnica samog natjecanja. Sve ove kategorije održavale su se tijekom boravka u New Delhiju. Naša Lucija pobijedila je u kategoriji sport, Miss Martinique u kategoriji top model, Miss Brazila osvojila je Beauty wita a purpose nagradu, kategoriju multimedije osvojila je Miss Vijetnama, a Miss Tunisa pobijedila je u talent kategoriji. Nagrada za najbolju dizajnersku haljinu otišla je u ruke i novoj Miss Svijeta Čehinji Krystyni Pyszko.

Naša Lucija se na pozornici predstavila haljinom iz haute couture kolekcije, koju potpisuje Ivan Alduk, koji je uz prekrasnu plavu haljinu optočenu perlama Luciji pripremio i haljinu za kategoriju top model ručno rađenu preko sto sati.

Missice su bile podijeljene u grupe Europa, Amerika i Karibi, Azija i Afrika a u polufinale Top12 plasirale su se po tri iz svake grupe. Ta čast pripala je Brazilu, Dominikanskoj republici, Trinidad i Tobagu, Botswani , Mauricijusu, Ugandi, Češkoj republici, Engleskoj, Španjolskoj, Australiji, Indiji i Libanonu.

Daljnja selekcija je bio plasman u Top 8 da bi naposlijetku ostale samo Top4 finalistice, osnosno po jedna iz svake grupe kao pobjednica svog kontinenta; Miss Češke republike, Miss Botswane, Miss Trinidad i Tobaga i Miss Libanona koja je proglašena i prvom pratiljom.

U Indiju je putovala i trinaestočlana hrvatska delegacija na čelu s vlasnicom licence Ivom Loparić Kontek.

Kako je bilo iza kulisa 71.Miss World festivala pogledajte u fotogaleriji.

