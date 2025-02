Je li i vas ovaj nastup na Dori podsjetio na Lasagnu: ''Pokušaj Rim Tim Tagi Dima!''

Matt Shaft otvorio je prvu polufinalnu večer Dore, a komentari na njegov nastup preplavili su društvene mreže.

U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održala prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong.

Večerašnje polufinale je otvorio Matt Shaft s pjesmom "Welcome to the Circus", koju je napisao s djevojkom Laurom Sučec (laurakojapjeva).

Matt Shaft Foto: Screenshot/Youtube

Matt Shaft Foto: HRT/Screenshot/Youtube

Komentari za njegov nastup su podijeljeni, a mnogi su ga usporedili i s Baby Lasagnom.

"Baby Lasagna 2.0", "Malo klaun, malo Baby Lasagna i malo Irska... mix svega, not in a good way", "Zvuči li vam poznato?", "Pokušaj Rim Tim Tagi Dima", neki su od komentara.

Matt Shaft Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Sve o prvom polufinalu možete pronaći OVDJE.

Matt Shaft Foto: Josip Moler / CROPIX

