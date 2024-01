Naša lijepa voditeljica otkrila je da se i sama bori s osjećajem koji muči sve više ljudi, o ovim stvarima rijetko govori!

Naša radijska voditeljica Nives Ivanišević pratiteljima je otkrila kako se bori s tjeskobom, bila je raspoložena progovoriti o stvarima o kojima dosad još nije.

Radijska voditeljica Nives Ivanišević odlučila je slobodno vrijeme iskoristiti da odgovori pratiteljima na neka pitanja koja ih zanimaju, a ticala su se mnogih područja naše svakodnevice.

Između recepta za palačinke, majčinstva, radijskog posla, dotakla se i osjećaja s kojim se danas bori sve veći broj ljudi – tjeskoba.

''Imala sam periode kad je bila jače izražena, gubitak voljene osobe, nepravda i svakodnevni problemi povećavaju taj osjećaj anksioznosti koji je za mnoge neizbježan (nažalost) pa svatko mora pronaći neku svoju formulu da se bori s tim. Ja se volim suočiti s problemom, rastaviti ga na faktore i čista krenuti dalje. Volim biti tu i sad i staviti fokus na lijepe stvari koje me okružuju. A neko instant rješenje za mene bi bila omiljena muzika u laganoj vožnji, disanje, a ponekad i pustiti koju suzu nije loše'', napisala je Nives.

''Vjerujem u karmu, u to da netko od gore vidi sve (povlači konce, igra se) i da možeš misliti da si se izvukao iz nekih stvari koje si loše napravio, ali one ti se vrate kao bumerang. Vjerujem u to da ono što nosiš u srcu prepoznaju oni koji nose slično i da dugoročno ne možeš biti sretan ako si unesrećio drugog'', rekla je na drugoj priči.

Više njenih odgovora pogledajte u našoj galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte koliko je porastao sinčić Gorana i Nives Ivanišević, ponosna mama pokazala je i poklon kojim ju je obradovao, ali i nasmijao!

Da je u posljednje vrijeme malo lošijeg raspoloženja otkrila je početkom siječnja prisjetivši se svoje mame u emotivnoj objavi. Nives je bez majke Vesne ostala u srpnju 2020. godine, a svake godine prisjeti je se uz njihove zajedničke fotografije i dirljive riječi.

"Nebo mi je podarilo najbolju majku, a iako smo razdvojene, naša veza i dalje živi... Nedostaješ mi svaki dan", napisala je, a pratitelji su joj u komentarima uputili riječi podrške.

Inače, radijska voditeljica u sretnom je braku s našim proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem. Par se vjenčao 2017. u tajnosti, a godinu dana kasnije dobili su sina Olivera.

No, njihovu sreću često kvari još jedna stvar. Goran je već dulje vrijeme na sudu s bivšom suprugom Tatjanom Dragović, a prije nekoliko dana isplivala je vijest da je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu odbacilo Tatjaninu kaznenu prijavu protiv Gorana, a o tome je nije obavijestilo. Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Livajina Iris srčano je bodrila splitsku ekipu iz publike, njenog Marka nije bilo, ali na tribinama je viđen jedan drugi zgodni sportaš!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives Celzijus ravno iz kreveta skočila je u snijeg, a zbog onog što je nosila svi su joj pisali: ''Blago tebi kad imaš dobro zdravstveno...''