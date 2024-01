Nina Violić ovih dana ima lijep razlog za slavlje, a pohvalila se na Instagramu: "Danas je taj dan!"

Nina Violić čestitala je svjoj kćeri Rozi 21. rođendan na društvenim mrežama i objavila njezinu rijetku fotografiju.

Naša proslavljena glumica Nina Violić ovih je dana imala lijepi razlog za slavlje, a povodom kojeg je i pokazala svoju kći Rozu, čije fotografije na društvenim mrežama nema baš naviku objavljivati.

Nina se pohvalila kako je Roza proslavila 21. rođendan i u priči na svom profilu na Instagramu uputila joj dirljivu čestitku.

"Roza Jurić, danas je taj dan! Tvoj sretan, a moj najdraži", napisala je Nina uz Rozinu fotografiju.

Nina je Rozu dobila s glumcem Tvrtkom Jurićem s koji je u braku bila tri godine, početkom 2000-ih. Poznato je i da je nakon njega glumica ljubila 18 godina mlađeg srpskog glumca Milana Marića koji je privukao veliku pažnju javnosti naslovnom ulogom u hit-filmu "Toma".

Nina je zadnjih godina u sretnoj vezi s kolegom Filipom Šovagovićem, a par se skrivao od javnosti prvih nekoliko mjeseci te i dalje uspješno čuvaju svoju privatnost.

"Čuvamo to na neki način za sebe. Kad nešto i objavim, onda to bude neka gluparija, uvijek gledam kad nešto objavim da to ne bude neki hit da može biti podijeljeno posvuda", ispričala je jednom prilikom za IN Magazin.

