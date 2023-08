Nina Badrić pokazala je kako provodi zadnje dane ljeta na omiljenom Hvaru: ''Dokle god dan započinje ovako...''

Nina Badrić pohvalila se novom fotografijom s otoka Hvara i potvrdila ono što svi misle, dok jutra ovako izgledaju sve je u životu dobro.

Naša pjevačica Nina Badrić pohvalila se novom fotografijom s otoka Hvara na kojoj je pozirala u debelom hladu.

U jednodijelnom kupaćem kostimu preko kojeg je nosila bijelu laganu košulju, Nina je sjela na tirkizni stolac i na njemu pozirala ispred vanjske kuhinje, a opisom je potvrdila ono što svi misle tijekom ljetnog odmora.

''Dokle god ovako započinju dani, sve je dobro'', napisala je Nina.

Na Hvaru Nina boravi svako ljeto, a već se nekoliko puta pohvalila da tamo ima i svoju kuću čiju je unutrašnjost pokazala na društvenim mrežama. Na Jelsi ima i svoju tajnu uvalu, gdje uživa u ljetnim radostima daleko od znatiželjnih pogleda.

Naša lijepa pjevačica nedavno je napunila 51 godinu, ali njezino srce još nitko nije osvojio. Otkrila je tako nedavno planira li se uskoro udati.

"Ne znam, pitaj narod. Ja pitam narod. Pojma nemam. Pojma nemam hoću li se ponovno udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek unazad nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile od davnih dana. Da sreća zaista ovisi o nama, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Ja sam sebe sama stvorila, ja sam jedna od onih self made žena. Meni je lijepo u životu, ne mislim da ću ostati uskraćena ako se drugi put udam. Ne dao Bog da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu me pokopati skupa s tim frajerom. Jednom tko je stao na žeravicu, drugi put je pametniji", zaključila je tada Nina.

